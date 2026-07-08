Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Financial Times.

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Чому Росія напала на Україну у 2022 році?

Президент нагадав, що коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення у 2022 році, Україні не було чим перехоплювати велику кількість балістики. Усе тому, що радянські програми протиракетної оборони залишилися під контролем Москви.

За словами Зеленського, країна не була до цього готова.

Глава держави також пов'язав цю стратегічну вразливість із рішенням Києва у 1990-х роках відмовитися від третього за величиною ядерного арсеналу у світі в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та Росії.

Без ядерної зброї ти більше не належиш до клубу, на який інші бояться нападати. Натомість ти стаєш частиною клубу, на який можна напасти,

– пояснив президент.

Сьогодні Україна вже здатна завдавати потужних повітряних ударів по Росії у відповідь.

На думку Зеленського, це свідчить про те, що війна змінюється і після понад чотирьох років виснажливих боїв перейшла в "нову фазу". Попри запеклі бої, лінія фронту змінюється лише незначно.

Президент зазначив, що українські військові ціною великих жертв зупинили російський наступ на землі. А оскільки фронт переважно залишається стабільним, а Росія не може вільно діяти на морі, основним полем боротьби стає повітря.

Нагадаємо, що 6 липня ворог випустив по Києву понад два десятки балістичних ракет. Жодної з них не вдалося перехопити через дефіцит ракет до систем Patriot.