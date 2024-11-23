Было несколько таких моментов, – Зеленский резко о том, можно ли было избежать войны с Россией

За период независимости Украины было несколько моментов, когда можно было избежать войны с Россией. Владимир Зеленский указал на ошибки отечественных политиков и западных лидеров.

Войну можно было предотвратить после 1991 года. Об этом ярко свидетельствуют примеры других бывших советских республик, которые смогли спастись от посягательств Москвы, сказал президент Украины во время общения с журналистами в рамках Третьей международной конференции Grain from Ukraine, передает 24 Канал.

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Было несколько возможностей, но ими не воспользовались

Так, в 1991 году вместе с Украиной независимость получили и другие страны. Впрочем, они, в отличие от нашего государства, были приняты в ряды ЕС, таким образом избежав экономической зависимости от России. Кроме того, эти страны получили членство в НАТО.

Ни одна из этих бывших советских республик, которые стали членами ЕС и НАТО, не имеют сегодня влияния Москвы, хотя и она очень старается. И они сейчас не находятся в войне – любой – экономической или такой страшной, как мы,

– подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что украинские лидеры делали недостаточно, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. Также Запад не очень хотел видеть там наше государство. У него были свои договоренности с Россией по этим вопросам.

Зеленский подчеркнул, что в России боялись успеха Украины, ее членства в ЕС и НАТО. Потому что если бы ей удалось этого достичь, тогда российскому обществу уже нельзя было бы только с помощью одного телевизора навешать лапшу на уши, как им очень хорошо живется. Самое главное – действительно свободная и успешная Украина была угрозой для власти завсегдатаев Кремля.

После этого было несколько раз, когда можно было избежать войны. В частности, во время Будапештского меморандума. По словам президента, подписанные тогда документы должны были быть сильными, а гарантии – безусловными относительно суверенитета Украины и ее территориальной целостности.

Зеленский считает, что даже 10 лет назад, когда начались первые оккупации Крыма и Донбасса, Путина можно было остановить. Впрочем, это нужно было делать не "писульками", то есть, Минскими договоренностями.

Это был капкан, заморозка конфликта на некоторое время. Россия подготовилась и потом начала оккупационные действия. И тогда можно было дать Украине сильные гарантии, а Россию поставить на место,

– заявил политик.

К слову, Зеленский назвал условие для мирных переговоров с Путиным и объяснил, почему они не актуальны.