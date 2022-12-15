Зеленский заверил, что Путин будет жить долго, но есть условие
Источник:The Economist
Украинцы продолжают день за днем бороться за право на жизнь. Глава государства рассказал, как закончится война и что ждет Путина.
Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию. По словам президента, конец войны уже понятен.
Интересно "Я знаю, что могу победить врага": Залужный объяснил, как отбросить россиян на рубеже 23 февраля
У Украины нет никаких гарантий безопасности
Глава страны сказал, что Путин ни в коем случае не выиграет эту войну. Однако он подчеркнул, что если Украина полностью не вернет свои границы, то захватчики придут снова.
Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности? Если он вернется, они нам снова помогут с оружием? Действительно ли это оградит нас от полномасштабного вторжения? Нет,
– сказал глава государства.
Зеленский вспомнил о циничности и жестокости Путина. Ведь кремлевский диктатор посылает людей на войну с обеих сторон. Он забирает украинцев и посылает своих граждан на убийство.
Однако если он сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. По словам президента, только Путин может перевести войну с военного пути на дипломатический.
После проигрыша в войне правительство Путина упадет
Зеленский подчеркнул, что в этой войне победит только одна страна – Украина. И "чем быстрее закончится война, тем дольше российский президент будет жить".
В то же время глава государства упомянул и о россиянах. Граждане России разрешили избранному ими лидеру захватить и убить другую землю.
Однако, по словам Зеленского, если они считают себя хорошими россиянами, они будут обязательно выступать против режима. Они сделают все, чтобы режим упал, и он рухнет. Президент заверил, что это только вопрос времени.
Залужный прокомментировал войну в Украине: что известно
- Главнокомандующий ВСУ не сомневается, что россияне снова пойдут в Киев. Сейчас они готовят около 200 тысяч новых солдат;
- У украинской армии достаточно людей, дополнительная масштабная мобилизация не нужна, но нужно больше оружия;
- Чтобы выйти на рубеж 23 февраля, Украине нужно 300 танков, 600 – 700 БМП и 500 гаубиц;
- Чтобы добраться до границ Крыма необходимо преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя – это позволит обстреливать Крымский перешеек;
- Оккупанты адаптировались к HIMARS и отошли на расстояние, которое он не может достичь. Пока ничего более дальнобойного у нас нет, но ВСУ готовятся к новой крупной операции.