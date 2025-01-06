Быстро, решительно и единолично: Зеленский впервые раскрыл, какие приказы отдавал в день вторжения

Президент Зеленский вспомнил, что в начале нападения России на Украину в феврале 2022 года, он принимал решение единолично. Глава государства подчеркнул, что ему пригодился опыт, который он получил во время работы в медиа.

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману Владимир Зеленский признался, что в первый день вторжения приходилось действовать быстро и решительно, передает 24 Канал.

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Президент вспомнил о защите столицы и контакте с населением

Политик уточнил, что он имел военный кабинет, а впоследствии Ставку, где собирались все ключевые люди.

"Но в тот момент решение принимал я", – объяснил он. Тогда было самым главным не допустить потери столицы, а также связи с людьми, которые оказались в оккупации.

Грузовыми машинами приезжали и раздавали оружие обычным людям, просто на улице, чтобы те смогли защитить столицу,

– вспомнил президент.

Кроме того, нужно было противодействовать дезинформации, которую тогда активно распространяли россияне. Зеленский отметил, что опыт двух десятков лет, когда он руководил телевизионной студией и телевизионными каналами, помог ему очень быстро построить информационную сеть.

"Я начал обращаться к людям, это было от 3 до 5 раз в сутки. Я стал информационным источником для людей, которые оказались в оккупированных городах и были отрублены от другой информации", – поделился политик.

К слову, президент Зеленский в интервью Фридману также рассказал, когда в Украине состоятся выборы.