В інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману Володимир Зеленський зізнався, що у перший день вторгнення доводилося діяти швидко і рішуче, передає 24 Канал.

Дивіться також Путін переживає: у ЗМІ оцінили реакцію диктатора на другий наступ ЗСУ у Курській області

Президент пригадав про захист столиці і контакт з населенням

Політик уточнив, що він мав військовий кабінет, а згодом Ставку, де збиралися усі ключові люди.

"Але в той момент рішення приймав я", – пояснив він. Тоді було найголовнішим не допустити втрати столиці, а також зв'язку із людьми, які опинилися в окупації.

Вантажними машинами приїжджали і роздавали зброю звичайним людям, просто на вулиці, щоб ті змогли захистити столицю,

– пригадав президент.

Крім того, потрібно було протидіяти дезінформації, яку тоді активно поширювали росіяни. Зеленський зазначив, що досвід двох десятків років, коли він керував телевізійною студією та телевізійними каналами, допоміг йому дуже швидко побудувати інформаційну мережу.

"Я почав звертатися до людей, це було від 3 до 5 разів на добу. Я став інформаційним джерелом для людей, які опинилися в окупованих містах і були відрубані від іншої інформації", – поділився політик.

До слова, президент Зеленський в інтерв'ю Фрідману також розповів, коли в Україні відбудуться вибори.