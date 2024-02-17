Зеленский назвал мифы относительно России, которые разрушила Украина

Владимир Зеленский отметил, что после начала полномасштабного вторжения России Украина разрушила мифы, которые были у мира относительно страны-агрессора.

Эти мифы касаются силы страны-агрессора и "слабости" Украины и Запада. Об этом президент Украины сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает 24 Канал.

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Зеленский сказал, какие мифы о России развеяны

Глава государства подчеркнул, что Украина уже пошатнула мифы, которыми Россия пыталась исказить реальность и в которые, к сожалению, верил мир. Одним из таких мифов о том, что Россия может захватить другую страну за несколько дней или недель.

Украинцы держатся уже 724 день. Раньше вы бы поверили в то, что это было возможным?

– сказал Зеленский.

Он также отметил, что наше государство разрушило другой российский миф об Украине, как о нереальном государстве.

"Это в России начался огромный мятеж, который привел к захвату городов, внутренних боев и вооруженного марша на Москву. Это типичный признак несостоятельного государства", – отметил президент.

Он также подчеркнул, что удалось разрушить миф, что российское вооружение, как предполагали, имеет преимущество над западным. На самом же деле Россия уступает во всех измерениях.

Вот почему впервые в российской истории Путин поклонился Ирану и Северной Корее,

– подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, был миф, что Европа не может защитить себя, зато она стала глобальной силой, преодолевая зависимости от России. Европа сейчас демонстрирует, что наше сообщество заслуживает, чтобы ее называли евроатлантической.

Президент выступил на Мюнхенской конференции