Он сильный и непредсказуемый, – Зеленский сказал, может ли Трамп помочь остановить Путина
2 января 2025, 21:24Читати новину українською
Дональд Трамп может сыграть решающую роль в остановке войны против Украины, которую начала Россия. Для этого новоизбранный президент США имеет соответствующие качества.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального маратона.
К теме Зеленский объяснил, что означает "справедливый мир" для Украины и будет ли это победой
Что сказал Зеленский о видении Трампа
Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп может быть решающим в окончании войны, и для Украины это самое главное, что его качества позволяют ему это сделать.
Он действительно может помочь нам (Украине – 24 Канал) остановить Путина,
– сказал президент.