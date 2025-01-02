Он сильный и непредсказуемый, – Зеленский сказал, может ли Трамп помочь остановить Путина

Дональд Трамп может сыграть решающую роль в остановке войны против Украины, которую начала Россия. Для этого новоизбранный президент США имеет соответствующие качества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в эфире национального маратона.

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Что сказал Зеленский о видении Трампа

Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп может быть решающим в окончании войны, и для Украины это самое главное, что его качества позволяют ему это сделать.

Он действительно может помочь нам (Украине – 24 Канал) остановить Путина,

– сказал президент.