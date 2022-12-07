Президент начал свою речь с напоминания, что в Украине продолжается уже 286-й день войны. Он отметил, что мы боремся против врага, которого недавно считали непобедимым.

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Путин не хочет признавать свое поражение

Зеленский упомянул публикацию Мадлен Олбрайт, в которой она накануне полномасштабного вторжения отмечала, что российский диктатор совершает большую историческую ошибку. Президент подчеркнул, что это были пророческие слова.

Он действительно совершил большую ошибку. Самую большую в своей жизни и в жизни современных поколений россиян,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, идея-фикс любой диктатуры – отрицать свои ошибки. Именно так сейчас ведет себя Россия.

Глава страны подчеркнул, что захватчики уже проиграли, однако Путин продолжает воевать, чтобы не признаваться в своих ошибках.

Виновные должны быть наказаны

Украина и свободный мир точно не должны менять свои цели и обменивать на какие-либо компромиссы свои ценности, если диктатура боится признать ошибку и соблазняет передышкой в боях.

По словам президента, тот, кто начал непровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность. Украина и мир должны получить гарантии мира, стабильности и безопасности.

"Любой другой вариант, кроме украинской победы, будет ошибкой, и это нужно честно признавать", – сказал Зеленский.

Именно поэтому Украина и дальше нуждается в поддержке мира.

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