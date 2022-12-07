Президент розпочав свою промову з нагадування, що в Україні триває вже 286 день війни. Він зазначив, що ми боремося проти ворога, якого донедавна вважали непереможним.

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Путін не хоче визнавати своєї поразки

Зеленський згадав публікацію Мадлен Олбрайт, у якій вона напередодні повномасштабного вторгнення зазначала, що російський диктатор робить велику історичну помилку. Президент наголосив, що це були пророчі слова.

Він справді зробив велику помилку. Найбільшу у своєму житті та у житті сучасних поколінь росіян,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, ідея-фікс будь-якої диктатури – заперечувати свої помилки. Саме так зараз поводиться Росія.

Очільник країни наголосив, що загарбники вже програли, проте Путін продовжує воювати, аби не зізнаватись у своїх помилках.

Винні мають бути покарані

Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях.

За словами президента, той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки.

"Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати", – сказав Зеленський.

Саме тому Україна й надалі потребує підтримки світу.

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