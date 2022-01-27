Война за скифское золото еще идет: суд Нидерландов получил от музеев Крыма кассацию на решение

В октябре 2021 года суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты из выставки "скифского золота". Однако в музеях оккупированного Крыма таким решением остались недовольны и подали апелляцию.

Как сообщили итальянские СМИ, кассационную жалобу от оккупированных Россией музеев получил Верховный суд Нидерландов. После этого должен начаться предварительный административный судебный процесс.

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Дата слушаний пока не назначена

Как сообщил официальный представитель Верховного суда Винсент Хюнтинг, в суде действительно получили жалобу. Однако ни одной даты для рассмотрения апелляции пока не назначили.

Суд Амстердама принял решение 26 октября

Отметим, что Апелляционный суд Амстердама вынес решение касательно "скифского золота" 26 октября 2021 года. Судьи постановили, что экспонаты из выставки должны передать именно Украине, а не в оккупированный Крым.

Судебная волокита по делу длилась несколько лет. А ведь еще в 2016 году Окружной суд Амстердама постановил, что сокровища должны вернуться в Украину.

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Как "скифское золото" попало в Нидерланды:

Речь идет об около 2 тысячах артефактов из 4 крымских музеев.

Изделия – не только золотые, но и из дерева, бронзы и керамики.

Выставку из экспонатов Музея исторических ценностей в Крыму сформировали еще в 2013 году.

Ценности отправились сначала в немецкий Бонн, а в феврале 2014 года – в Амстердам.

Выставка должна была продолжаться до августа 2014 года, однако из-за оккупации полуострова осталась на нидерландской территории.

Смотрите сюжет о том, как суд постановил вернуть "скифское золото" в Украину:



