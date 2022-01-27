Як повідомили італійські ЗМІ, касаційну скаргу від окупованих Росією музеїв отримав Верховний суд Нідерландів. Після цього має розпочатись попередній адміністративний судовий процес.

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Дата слухань поки не призначена

Як повідомив офіційний представник Верховного суду Вінсент Хюнтінг, у суді справді отримали скаргу. Проте жодної дати для розгляду апеляції поки не призначили.

Суд Амстердама виніс рішення 26 жовтня

Зазначимо, що Апеляційний суд Амстердама виніс рішення щодо "скіфського золота" 26 жовтня 2021 року. Судді постановили, що експонати з виставки мають передати саме Україні, а не в окупований Крим.

Судова тяганина у справі тривала кілька років. Адже ще в 2016 році Окружний суд Амстердама постановив, що скарби мають повернутись в Україну.

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Як "скіфське золото" потрапило в Нідерланди:

Мовиться про близько 2 тисячі артефактів з 4 кримських музеїв.

Вироби – не лише золоті, а й з дерева, бронзи та кераміки.

Виставку з експонатів Музею історичних цінностей у Криму сформували ще у 2013 році.

Цінності вирушили спочатку до німецького Бонна, у лютому 2014 року – до Амстердама.

Виставка мала тривати лише до серпня 2014 року, проте через окупацію півострова залишилась на нідерландській території.

Дивіться сюжет про те, як суд постановив повернути "скіфське золото" в Україну:



