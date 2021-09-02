Война за украинский борщ: почему Россия хочет его украсть

В последнее время за украинский борщ разгорелась информационная война. Россиян ужасно злит, что Украина внесла суп в нематериальное культурное наследие и подала заявку в ЮНЕСКО.

Относительно украинского борща в России возмущаются настолько, что созывают целые ток-шоу с недоэкспертами. Так чье же блюдо борщ? Попробуем выяснить правду, отбросив эмоции.

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Борщ – визитка Украины

Пищу, которую стереотипно "прикрепляют" к украинской кухне: вареники, клецки или сало, на самом деле едят многие народы. Однако борщ – типично украинское блюдо. У нас он уже стал элементом культуры и приобрел наибольшее в мире многообразие рецептов.

Исследовательница украинской кухни Марианна Душар объясняет, что борщ "родился" именно на наших территориях. Если анализировать появление борща как блюда, распространение и значение борща в быту, в частности в ритуальной кухне, то мы увидим, что его родина – где-то в Украине.

Очевидно, что не было какого-то момента, когда возник борщ. Это все процесс,

– подчеркнула Душар.

Другая же специалистка гастрономической культуры и основательница проекта Їzhakultura Елена Брайченко называет борщ "полностью украинской визитной карточкой".

XVI век – первое упоминание о борще в Украине

Готовить блюда со свеклой человечество умело очень давно. К примеру, есть немало глиняных табличек из Вавилона, где клинописью записано нечто похожее на рецепт тушеной ягнятины со свеклой.

Клинопись – древнейшая система письма в мире, которой записывали языки Древнего Междуречья.

В Римской империи варили блюда из листьев свеклы. Однако тогда о борще, конечно, еще речь не шла. На наших же просторах первое задокументированное упоминание о борще, как о растении, – это XVI век. Исследователи кухни Украины говорят, что "растение с названием борщ впервые упомянуто в гербариях".



Растение Борщевик / Фото с фейсбук-страницы Максима Аносова

Борщ был ежедневной едой и напитком

Блюдо же с названием борщ появляется в дорожных записках путешественников. Немецкий купец и монах из Гданьска Мартин Груневег посетил в конце XVI века Львов и Киев.

Мужчина все, что видел, фиксировал в своем дневнике. Иностранец там четко называет местное население "русинами" в противовес жителям Московии, которых зовет "московитами". Как раз в контексте русинов впервые в истории вспоминает борщ.

Русины редко покупают борщ. Каждый делает его у себя дома, потому что это их ежедневная еда и напиток,

– писал немецкий купец.

От Груневега происходит древнейшее упоминание о борще. Он рассказал, что борщ – это и питье, и еда. Можно предположить, что это нечто похожее на свекольный квас или квас из сброженных листьев растений. От этого кваса перешло название блюда, которое мы сейчас знаем.



Путешественник Мартин Груневег / Фото "Збруч"

Борщ из воспоминаний Груневега был не совсем таким, как в нашем современном понимании, но во многом похожий.

"Он, наверное, другой, но это тяглость традиции. Кроме того, на квасе и сейчас варят борщ. Я, скажем, без кваса себе не представляю борщ. Для меня правдивый борщ – это борщ на квасе", – отметила исследовательница украинской кухни.

На чем варили борщ

Историки разнятся во мнениях, на чем же первоначально варили борщ. Одни утверждают, что на определенных сортах растения борщевика, другие – на основе кваса, ферментированного блюда из свеклы или пшеницы. В те времена слово "свекла" означало "зеленую ботву", потому что сорта с круглыми красными корнями в Восточную Европу попали только с XVI века.

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Если говорить об эволюции борща, то, вероятнее всего, древний борщ – это блюдо, которое делали на сброженных листьях. В те времена многие блюда готовили следующим образом.

Сброженные продукты были в основе большинства древних блюд. Стоит признать, что у других народов тоже исторически была еда, похожая на борщ. Однако это однозначно не Россия.

Карта борща

Если накладывать упоминания о борще на карту, то будет полоса вдоль территории Великого княжества Литовского. В кухнях всех стран, которые входили в Великое княжество (Литва, Беларусь, Польша и часть Украины), борщ имеется.

Именно в Украине борщ развился. По стечению обстоятельств или по вариативности блюда. Сколько хозяек, столько и борщей.

В кухнях вышеупомянутых народов, есть разные борщи:

литовский холодник;

польский борщ;

румынский борщ.

Всеукраинский культ

Только у украинцев борщ стал частью культуры. Он вошел в традиции и ритуалы. Известно около 150 поговорок о борще, немало топонимов и фамилий с таким же корнем. Его описывают писатели: вспомнить хотя бы Котляревского и его "Энеиду".

Подобного культа борща нет у других народов. И это первый аргумент в пользу того, что это наше национальное блюдо.

Борщу придан полный символизм. Именно в украинской кухне блюдо есть в свадебных и погребальных ритуалах.

"Например, в погребальном ритуале говорят, что с паром борща душа покойника улетает на небо. Борщ столько раз упомянут в культуре. Это свидетельствует о его исключительности для кухни Украины", – подчеркнула Душар.

Отдельный регион – отдельный борщ

Каждый населенный пункт Украины и даже каждая хозяйка имеет свой вариант борща. "Не каждая страна, где готовят борщ, может хвастаться таким калейдоскопом в течение года. Борщи в течение года меняют свои вкусы", – отметила Брайченко.

В каждой деревне есть свой борщ. Одна деревня может варить с картофелем, а соседняя вместо этого добавлять кукурузу. На Буковине, к примеру, борщ готовят с порезанной кукурузной кашей.

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"По какому бы рецепту этот борщ не был сварен, мы его узнаем. Борщ имеет украинское умами. Борщевой вкус, который сочетает в себе сладость, соленость, квасноту и набор приправ", – подчеркивает Душар.

По данным книги "Украина. Еда и история", есть 6 основных вариантов украинского борща:

красный борщ;

зеленый борщ;

питьевой борщ;

борщ для приемов;

региональный борщ с ушками;

"южный" борщ с рыбой.

Украинцам не надо заглядывать в рецепты борща, и они не боятся экспериментировать с ним. Это тоже является признаком того, что борщ – украинский.

Рецепт в голове, а не в гугле

Аналитика Гугла указала на то, что украинцы не ищут рецепты борща. Кто-то из блогеров распространил это с подтекстом, что "у нас борщ, оказывается, не такое уж и распространенное блюдо".

Это значит, что нам не нужно гуглить рецепт борща. Большинство людей знает, как его варить, и не боится экспериментировать.

Большинство украинцев, готовя борщ, интуитивно примерно знают, что добавить. В Украине не боятся кулинарных экспериментов, потому что это уже является частью привычной и повседневной практики.

Борщ и диаспора

Исследователи гастрономической культуры обращают внимание на еще одну интересную вещь – вариации борща между украинской диаспорой. Где бы ни жил украинец, всюду придумает, как сварить борщ из местных продуктов.

Украинцы Канады и США имеют свои варианты борща. Если, например, нет квашеной капусты, то диаспора находит то растение, которое будет похоже по вкусу.

Это прекрасная история, когда украинцы, переезжая в другую страну, сохраняют это блюдо, однако оно видоизменено,

– акцентировала Брайченко.

Есть фото, которое прекрасно иллюстрирует тему украинской диаспоры и борща. В Вашингтоне в 1953 году официантка Элейн Кинан выставила объявление от ресторана "1203". В тексте говорилось о том, что заведение угощает бесплатным борщом в честь смерти Сталина.



Официантка устроила акцию в честь смерти Сталина / Фото AP

Как борщ "попутешествовал" по миру

Исследователи считают, что борщ появился в России, когда его экспортировали с территории Украины. Это могло случиться после уничтожения Запорожской Сечи. Часть казаков тогда убегала через Восток.

Возможно, даже еще раньше кто-то ехал в Петербург развивать свою военную карьеру. Именно так борщ мог "путешествовать" с людьми и носителями российской культуры прямо в Россию.

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Позже украинский борщ попал и в Европу. После работы в состоятельных семьях российской империи западные шеф-повара везли это блюдо на свою родину.

"Французские повара часто работали в Российской империи, пробуя там борщ. Антуан Мари Карем первым привез борщ во Францию. Однако это был тот борщ, который перед тем в Россию привезли из Украины", – констатирует кулинарная исследовательница.

Борщ и "советская кухня"

Во Франции борщ даже попал в разряд "высокой кухни". Известный шеф-повар Жорж Огюст Эскофье, который первым открыл рестораны в отелях, презентовал борщ в парижском отеле Ritz.

Пока европейцы наслаждались хорошими ресторанами, земли Украины попали в состав Советского Союза. В СССР перечеркивали любую культуру потребления, национальные традиции и буквально все сметали. Хотя нет, не сметали, а воровали.

"Советская кухня брала все лучшее из кухонь народов, которые вошли в СССР, адаптировала и создавала "советскую кухню". Это почти прямо написано в документах", – объясняют эксперты по кулинарии. По словам Душар, был унифицирован рецепт борща, который распространялся по всем столовым Союза.



Борщ в СССР не был собственностью Украины / Фото Gornitsa

Шашлык украден у грузин, чебуреки – у крымских татар, пельмени – у китайцев и коренного народа России (угро-финских удмуртов), а у украинцев – борщ. Более того, советский салат "Оливье" придумал французский шеф-повар Люсьен Оливье.

Война не за борщ, а за Украину

Россия "разгоняет" войну за борщ одновременно с физической войной за территории Украины. По словам украинских специалистов в кулинарии, цель войны России за борщ – доказать, что украинской кухни, как и Украины, не существовало.

Я работаю с источниками, и я вижу, какой полноценной, интересной и актуальной является украинская кухня,

– считает Душар.

Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко же замечает, что нужно "понимать украинскую гастрономическую культуру и воспринимать ее как самодостаточное явление, не только в противовес, а потому, что она ценная сама собой".

Украинцам стоит передавать тайну рецепта борща следующим поколениям. Посреди российско-украинской войны отстаивать свое жизненно необходимо на всех фронтах.