Война за украинский газ: как "диверсанты в мантиях" подыгрывают россии

российские войска продолжают атаковать Украину извне, а российские олигархи – изнутри, используя политические связи и сомнительные судейские решения.

Из-за "диверсантов в мантиях" Украина может получить угрозу национальной безопасности страны и потерять в пользу россиян фантастические месторождения газа в Полтавской области, в частности Свистунковское и Краснолуцкое газовые месторождения.

Всего в обоих есть почти 2 миллиарда 200 миллионов кубометров газа, и учитывая стоимость тысячи кубометров в Европе (более 1700 долларов), в этих месторождениях "спрятаны" по меньшей мере 3,7 миллиарда долларов.

Однако это не только вопрос денег, но и безопасности страны, ведь из-за российской агрессии нас ждет самая сложная зима. А пережить ее легче поможет газ собственной добычи.

Украинские месторождения в руках москвы

Полтавские месторождения, как исследовали в своем расследовании "Деньги", оказались в руках москвы – промосковского олигарха Вадима Новинского, которому помогла предыдущая украинская власть и некоторые судьи.

Новинский родился и обогатился в россии. Он годами вливал миллионы в "кремлевскую" церковь и одновременно с делами русской церкви вел дела с Петром Порошенко, вместе отобрав полтавскую "золотую" землю у "Укрнафты", более половины которой принадлежит "Нафтогазу".

Совпали политические интересы прежней власти и коррупционные интересы субъектов властных полномочий,

– рассказал "Деньгам" адвокат ПАО "Укрнафта" Евгений Киселев.

"Деньги" разобрались, как это произошло. "Укрнафта", вкладывая десятки миллионов гривен, исследовала полтавские участки еще с начала 2010-х. Газ нашла. И запланировала добывать и греть дома украинцев "родным" топливом, защищая энергонезависимость от россии. Осталась "мелочь" – получить разрешение Госгеонадр. Однако его вдруг получила никому неизвестная фирма – "Аркона Газ Энергия".

Произошло это 18 мая 2017 года, даже без аукциона, и за совсем смешные деньги – 3,8 миллиона гривен.

Это была фактически компания-пустышка, компания-ноунейм. Ее владельцы были какие-то никому неизвестные донецкие парни,

– рассказывает "Деньгам" адвокат Евгений Киселев.

Следователи НАБУ доказывают в судах версию, что произошло наглое надувательство государства. В обвинительном акте они сочли "Укрнафту" пострадавшей. И подозревают, что госбюджет обворовали на 196 миллионов гривен. А как же в этой истории появился Новинский? В 2020-м году его холдинг "Смарт Энерджи" приобрел малоизвестную ООО "Аркона Газ Энергия". С этого времени конечный бенефициар – Вадим Новинский. И, кстати, за ноунейм фирму, которая на тот момент не зарабатывала ничего, он заплатил тогда аж 8,6 миллиона долларов. На самом деле "Аркона" была ценной тем, что имела одну важную "бумажку" – разрешение от Госгеонадр на добычу газа того же свистунковско-краснолуцкого месторождения.

То есть, именно за этот документ Новинский готов был отдать 8,6 миллиона. Именно готов, потому что и здесь не все просто – оплату разбили на несколько траншей.

Первый транш – при заключении договора составит 4 315 000 долларов США. Еще 2 157 500 долларов США компания перечислит бывшим владельцам ООО "Аркона Газ Энергия" в случае продления (подтверждения) определенных условий сделки,

– говорилось в пресс-релизе холдинга Вадима Новинского "Смарт Энерджи".

Что же это за "определенные условия"?

"Для нас очевиден факт, что условия этого соглашения были разделены на несколько траншей, потому что связаны с результатами судебного дела", – рассказывает "Деньгам" адвокат по делу.

Простыми словами, учитывая, что "Укрнафта" и Национальное антикоррупционное бюро годами "бьют тревогу" по поводу незаконного выделения "Арконе" месторождения на Полтавщине, и по делу тянутся суды, добывать там – нельзя. Поэтому Новинский решил выплатить владельцам "Арконы" все только тогда, когда судьи примут решение в его интересах. Причем ставка на это делалась не просто так. По словам адвоката "Укрнафты" Евгения Киселева, на судей с самого начала судебной волокиты оказывалось огромное давление. Причину выяснили журналисты "Схем" – к сделке мог быть причастен тогдашний член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, который был заместителем руководителя юридической службы Петра Порошенко на выборах 2014 года, а также руководил его же юридической службой во время выборов в Верховную Раду.

Господин Маловацкий фигурировал как один из правовых кураторов этой схемы. Его окружение, даже его супруга, участвовали в реализации долей "Аркона Газ Энергия". Поэтому, вероятно, господин Маловацкий, имея определенное административное и дисциплинарное давление на судей, мог пользоваться служебным положением.

– рассказал "Деньгам" адвокат.

Это было в 2017 году, а уже в следующем, 2018-м, часть оффшорки вдруг получает Олег Ольховой – директор известного спортклуба "5 элемент" и бизнеса Порошенко и Кононенко.

Господин Кононенко, печально известный боевой товарищ Петра Порошенко, тоже фигурирует в этом деле, насколько я понимаю, в виде одного из организаторов этой коррупционной схемы. По сообщениям в СМИ, сразу после получения повесток господин Кононенко скрылся с территории Украины. Насколько мне известно, сейчас его на территории Украины нет,

– рассказывает Евгений Киселев.

"Интерес" тогдашних властей объясняет и то, почему чиновники вдруг пошли на прямой подлог документов (по крайней мере, так считают в НАБУ) в интересах "Арконы". По словам адвоката по делу, в 2017 году два месторождения – Краснолуцкое и Свистунковское – объединяют в одно и уменьшают его запасы до 320 миллионов кубометров газа. Таким образом падает стоимость спецразрешения. Хотя позже фирма "Энвелл Энерджи" Новинского подтвердит, что запасы газа в месторождении – 4,9 млрд кубометров. Разница – колоссальная! А правду пришлось раскрыть перед иностранными инвесторами, ведь "Энвелл Энерджи" торгуется на Лондонской бирже. Однако это и есть признание собственной лжи. Кроме того, все это свидетельствует о том, что разработанное государством месторождение окружение Порошенко раздерибанило за копейки: оформило на "Аркона Газ Энергия" и продало его – со спецразрешением на недра – давнему бизнес-партнеру экс-президента Вадиму Новинскому.

Судей назначал еще Янукович

По новым обстоятельствам начались и новые суды. Как узнали "Деньги", окружной административный суд Киева признал злоупотребление чиновников и аннулировал спецразрешение "Арконы". А за все вышеупомянутые "выкрутасы" шесть человек – чиновников, экспертов и даже тогдашних руководителей "Арконы" – могут загреметь в тюрьму до шести лет. Однако наглые дельцы не отдают свою добычу, подают апелляцию. И, что интересно, как-то "случайно" система распределения указывает на тех же "служителей фемиды", которые когда-то уже выносили решение именно в пользу "Арконы" – это судьи Федотов, Сорочка и Егорова, которых назначал еще Янукович.

"Укрнафта", борясь за участок, подавала на отвод судей. Но они, ожидаемо, отказались. Следовательно, от решения апелляции сейчас зависит, Украине или россии будет принадлежать стратегическое месторождение с газом на 3,7 миллиарда долларов.

"У нас есть претензии к составу судей", – рассказал "Деньгам" адвокат "Укрнафты" Евгений Киселев.

6 июля судьи Федотов, Сорочка и Егорова снова подыграли россии и Новинскому. По факту – просто отказались рассматривать дело. А на самом деле – снова "оттянуть" вступление в законную силу решения Окружного административного суда города Киева, которое "ломает" планы Новинского получить месторождение за бесценок. Но украинские юристы обещают – будут стоять за родной газ до победы, как солдаты стоят за всю украинскую землю.