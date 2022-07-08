Через "диверсантів в мантіях" Україна може отримати загрозу національній безпеці країни і втратити на користь росіян фантастичні родовища газу на Полтавщині, зокрема Свистунківське та Червонолуцьке газові родовища.

Загалом в обидвох є майже 2 мільярди 200 мільйонів кубометрів газу, і зважаючи на вартість тисячі кубометрів у Європі (понад 1700 доларів), в цих родовищах "заховані" щонайменше 3,7 мільярда доларів.

Проте це не лише питання грошей, а й безпеки країни, адже через російську агресію на нас чекає чи не найскладніша зима. А пережити її легше допоможе газ власного видобутку.

Українські родовища в руках москви

Полтавські родовища, як дослідили у своєму розслідуванні "Гроші", опинилися у руках москви – промосковського олігарха Вадима Новинського, якому допомогла попередньої української влади та деякі судді.

Новинський народився та збагатився в росії. Він роками вливав мільйони у "кремлівську" церкву і одночасно зі справами російської церкви, вів справи з Петром Порошенком, разом відібравши полтавську "золоту" землю в "Укрнафти", понад половина якої належить "Нафтогазу".

Збіглися політичні інтереси колишньої влади та корупційні інтереси суб’єктів владних повноважень,

– розповів "Грошам" адвокат ПАТ "Укрнафта" Євген Кисельов.

"Гроші" розібралися, як це сталось. "Укрнафта", вкладаючи десятки мільйонів гривень, досліджувала полтавські ділянки ще з початку 2010-х. Газ знайшла. І запланувала добувати та гріти оселі українців "рідним" паливом, захищаючи енергонезалежність від росії. Залишилась "дрібничка" – отримати дозвіл Держгеонадр. Проте його раптом отримала нікому невідома фірма – "Аркона Газ Енергія".

Сталося це 18 травня 2017 року, навіть без аукціону, і за геть смішні гроші – 3,8 мільйона гривень.

Це була фактично компанія-пустушка, компанія-ноунейм. Її власники були якісь нікому невідомі донецькі хлопці,

– розповідає "Грошам" адвокат Євген Кисельов.

Слідчі НАБУ доводять в судах версію, що відбулося нахабне обдурювання держави. В обвинувальному акті вони визнали "Укрнафту" постраждалою. І підозрюють, що держбюджет обікрали на 196 мільйонів гривень. А як же у цій історії з’явився Новинський? У 2020-му році його холдинг "Смарт Енерджі" придбав маловідому ТОВку "Аркона Газ Енергія". Відтоді кінцевий бенефіціар – Вадим Новинський. І, до речі, за ноунейм фірму, яка на той момент не заробляла геть нічого, він заплатив тоді аж 8,6 мільйона доларів. Насправді "Аркона" була цінною тим, що мала один важливий "папірець" – дозвіл від Держгеонадр на видобуток газу того самого свистунківсько-червонолуцького родовища.

Тобто саме за цей документ Новинський готовий був віддати 8,6 мільйона. Саме готовий, бо й тут не все просто – оплату розбили на кілька траншів.

Перший транш – під час укладання договору складе 4 315 000 доларів США. Ще 2 157 500 доларів США компанія перерахує колишнім власникам ТОВ "Аркона Газ Енергія" у разі подовження (підтвердження) певних умов угоди,

– йшлося в пресрелізі холдингу Вадима Новинського "Смарт Енерджі".

Що ж це за "певні умови"?

"Для нас очевидним є факт, що умови цієї угоди були розділені на кілька траншів, тому що пов’язані з результатами судової справи", – розповідає "Грошам" адвокат у справі.

Простими словами, зважаючи, що "Укрнафта" і Національне антикорупційне бюро роками "б’ють тривогу" щодо незаконного виділення "Арконі" родовища на Полтавщині, і по справі тягнуться суди, видобувати там – не можна. Тому Новинський вирішив виплатити власникам "Аркони" все тільки тоді, коли судді приймуть рішення в його інтересах. Причому ставка на це робилася не просто так. За словами адвоката "Укрнафти" Євгена Кисельова, на суддів від самого початку судової тяганини чинився величезний тиск. Причину з’ясували журналісти "Схем" – до оборудки міг бути причетний тодішній член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, який був заступником керівника юридичної служби Петра Порошенка під час виборів 2014 року, а також керував його ж юридичною службою під час виборів до Верховної Ради.

Пан Маловацький фігурував як один із правових кураторів цієї схеми. Його оточення, навіть його дружина, брали участь в реалізації часток "Аркона Газ Енергія". Тому, ймовірно, пан Маловацький, маючи певний адміністративний та дисциплінарний тиск на суддів, міг користуватися службовим становищем,

– розповів "Грошам" адвокат.

Це було у 2017 році, а вже в наступному, 2018-му, долю офшорки раптом отримує Олег Ольховий – директор відомого спортклубу "5 елемент" і бізнесу Порошенка та Кононенка.

Пан Кононенко, сумнозвісний бойовий товариш Петра Порошенка, теж фігурує у цій справі, наскільки я розумію, у вигляді одного з організаторів цієї корупційної схеми. За повідомленнями у ЗМІ, одразу після отримання повісток пан Кононенко зник з території України. Наскільки мені відомо, наразі його на території України немає,

– розповідає Євген Кисельов.

"Інтерес" тодішньої влади пояснює й те, чому чиновники раптом пішли на пряму підробку документів (принаймні, так вважають в НАБУ) в інтересах "Аркони". За словами адвоката у справі, у 2017 році два родовища – Червонолуцьке і Свистунківське об’єднують в одне і зменшують його запаси до 320 мільйонів кубометрів газу. Таким чином падає вартість спецдозволу. Хоча пізніше фірма "Енвел Енерджі" Новинського підтвердить, що запаси газу в родовищі – 4,9 млрд кубометрів. Різниця – колосальна! А правду довелося розкрити перед іноземними інвесторами, адже "Енвел Енерджі" торгується на Лондонській біржі. Проте це і є визнанням власної брехні. Крім того, усе це свідчить, що розроблене державою родовище оточення Порошенка роздерибанило за копійки: оформило на "Аркона Газ Енергія" і продало її – зі спецдозволом на надра – давньому бізнес-партнеру експрезидента Вадиму Новинському.

Суддів призначав ще Янукович

За новими обставинами почалися і нові суди. Як дізналися "Гроші", окружний адміністративний суд Києва визнав зловживання чиновників та анулював спецдозвіл "Аркони". А за усі вищезгадані "викрутаси" шестеро осіб – чиновників, експертів та навіть тодішніх керівників "Аркони" – можуть загриміти у тюрму до шести років. Проте нахабні ділки не віддають свою здобич, подають апеляцію. І, що цікаво, якось "випадково" система розподілу вказує на тих же "служителів феміди", які колись вже виносили рішення саме на користь "Аркони" – це судді Федотов, Сорочка та Єгорова, яких призначав ще Янукович.

"Укрнафта", борючись за ділянку, подавала на відвід суддів. Але ті, очікувано, відмовилися. Відтак від рішення апеляції зараз залежить, Україні чи росії належатиме стратегічне родовище з газом на 3,7 мільярда доларів.

"У нас є претензії до складу суддів", – розповів "Грошам" адвокат "Укрнафти" Євген Кисельов.

6 липня судді Федотов, Сорочка та Єгорова знову підіграли росії та Новинському. По факту – просто відмовилися розглядати справу. А насправді – знову "відтягнути" вступ у законну силу рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яке "ламає" плани Новинського отримати родовище за безцінь. Але українські юристи обіцяють – стоятимуть за рідний газ до перемоги, як солдати стоять до перемоги за всю українську землю.