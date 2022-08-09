Война закончится победой Украины при Зеленском – Подоляк

Война в Украине закончится победой Украины при менеджере президента Владимира Зеленского. И никаких договоренностей со страной-агрессоркой на невыгодных для нас условиях не будет.

Выборов во время военного положения не будет

Об этом заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также пояснил, что во время военного положения выборы в Украине проводить нельзя, поэтому технически выходит так, что война закончится при президентстве Владимира Зеленского.

К теме россия – другая цивилизация: Подоляк рассказал, какие вопросы обсуждают Киев и Москва.

В то же время он добавил, что офис главы государства даже не рассматривает вероятность взятия на себя Зеленским ответственности подписать мирный договор не на условиях Украины.

Основные тезисы, которые озвучил Подоляк

Воевать мы будем до последнего россиянина на территории Украины – это первое. Второе – такого выбора (подписание мирного договора не на наших условиях) точно не будет, поверьте. И третье – президент Зеленский – абсолютно ответственное лицо, которое будет до конца эффективно управлять системой обороны Украины.

В России могут быть изменения

Что касается российской стороны, то Украине абсолютно безразлично, кто будет на тот момент возглавлять государство.

Нам не важно кто будет с той стороны. У них вся политическая элита находится в немного неадекватном пропагандистском состоянии и нет разницы, кто из них будет преемником. Но я думаю, что как только Россия получит ряд существенных тактических поражений на поле боя, у них начнутся определенные конфликтные внутриэлитные процессы.

– допустил Подоляк.

Советник добавил, что именно украинское общество приняло консенсусное решение, что война закончится только победой и полным освобождением территории, и что оно заплатит за это цену, которую должна заплатить.

В случае изменения этого мнения украинцы должны осознавать, что ставят крест на существовании украинской государственности как таковой.

Пока условий для переговоров с россией нет

Украина приостановила мирные переговоры с россией по прекращению войны. В кремле не хотят садиться за стол переговоров с Украиной, а стараются продолжать военную кампанию.

В МИД Украины отмечали, что для возобновления переговоров нужно изменить ситуацию на фронте .

К теме – в кремле будет волна смертей и арестов после взрывов в Крыму: смотреть видео