Завершение войны в 2025 году: реально ли и когда могут начаться переговоры

Новоизбранный президент США Дональд Трамп убежден, что может завершить войну в Украине. Переговорный процесс в 2025 году может стать кульминацией войны, и США имеют инструменты, чтобы принудить Россию к миру.

Однако сейчас достижение мира является проблемой из-за условий Кремля, который хочет получить максимум для себя. Когда могут начаться переговоры с Россией и можно ли завершить войну в 2025 году – специально для 24 Канала проанализировали эксперты.

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Кульминация войны возможна зимой 2025 года

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что за 3 года большой войны было несколько кульминационных моментов. Например, в 2022 году кульминацией было украинское контрнаступление в Харьковской области. Тогдашний успех Сил обороны был шансом на завершение войны, но партнеры должны были бы увеличить военную помощь и ввести контингенты своих войск.

В то же время в 2023 году кульминационным моментом можно считать поход Евгения Пригожина на Москву, а в 2024 – прорыв ВСУ в Харьковской области и Курскую операцию.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп в первые дни своей каденции будет пытаться завершить российско-украинскую войну. Он хочет сделать экономические, геополитические, военные условия, чтобы вызвать кульминацию в войне. Впрочем, для того, чтобы этот процесс начался, должно состояться еще много важных событий. В частности, это может быть новый марш на Москву, плохое самочувствие Владимира Путина, или экономический коллапс.

Однако кульминация – это не один момент. Это – решительный шаг в сторону переговоров и достижения каких-то договоренностей. Такая кульминация войны может быть зимой 2025 года. Вероятнее всего, что мы это увидим, но не факт, что это будет означать окончание войны,

– предположил правозащитник.

Достижение мира является проблемой из-за условий России, которая максимизирует результат и хочет "выдавить" для себя максимум.

Фейгин о кульминации войны в 2025 году: смотрите видео

Реально ли завершить войну за 24 часа

По словам Трампа, он якобы может завершить войну в Украине за 24 часа. Впрочем, профессор оборонных исследований Майкл Кларк убежден, что заявление об окончании войны за 24 часа означает капитуляцию, ведь только в таком случае боевые действия могут закончиться так быстро. Однако Киев на это однозначно не согласится.

Трамп назначил Кита Келлога своим представителем по Украине и России. В статье от апреля 2024 года Келлог в соавторстве с Фредом Флейтцем изложили "дорожную карту" урегулирования войны. В ней говорится о прекращении огня на линии соприкосновения, что означало бы, что Украина не будет иметь доступа к около 20% своей территории. Но это замораживание без юридических обязательств, и, как объяснил Кларк, может быть только перемирием, а не мирным соглашением.

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От Украины не ожидается сдачи суверенитета, территорий, включая Крым. Все это юридически остается частью Украины и входит в ее состав с 1991 года, но на линии фронта будет замораживание. По мнению Келлога, тогда было бы больше помощи Украине, чтобы она могла наращивать армию, было бы экономическое восстановление за счет замороженных активов России, а также должны существовать международные силы для патрулирования демилитаризованной зоны.

Путин делает вид, что не заинтересован в таких соглашениях, но с американской точки зрения его придется посадить за стол переговоров с помощью усиления давления. Поэтому не исключено, что Трамп очень быстро займет позицию по увеличению помощи Украине, усиление санкций против России, чтобы повлиять на российского диктатора.

Сейчас я не знаю, было бы это приемлемо для Украины, Но, похоже, что администрация Трампа движется в направлении плана, который изложил Келлог – с давлением как на Киев, так и на Москву, чтобы они сели за один стол,

– подчеркнул профессор оборонных исследований.

Вероятно, на Москву придется давить больше, чем на Киев, чтобы вести переговоры на таких началах. Впрочем, если Келлог дает советы Трампу, то в них говорится именно об усилении давления на Россию и поставки большей военной помощи, чтобы немного выровнять ставки.

Кларк о завершении войны за 24 часа: смотрите видео

Трамп может заставить Путина "приползти на коленях"

Трамп продолжает свою риторику о завершении боевых действий на территории Украины, но это станет возможным только, если Путин согласится на мир на адекватных условиях. Дипломат и министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко заметил, что провал России в Сирии изрядно ударил по ее имиджу, и может стать мотивацией для Трампа, чтобы давить на Россию и заставить ее к миру.

Пока неизвестно, как именно будет действовать новоизбранный президент США в отношении страны-агрессора. По мнению экс-главы МИД, надо убедить Трампа в том, что его величие – это победа над Путиным, а инструментов для этого может быть много. В частности, продолжение военной помощи Украине или усиление экономических санкций против России, ведь российская экономика значительно ослабла и за год может посыпаться.

Тогда Путин действительно приползет на коленях к Трампу и скажет, что готов (к переговорам – 24 Канал),

– подчеркнул Огрызко.

Кремль не может обуздать инфляционные процессы в России, экономический рост приостановился, многие отрасли находятся в застое, а внутренние ресурсы почти закончились. По словам доктора экономических наук и главы Adventer Group Андрея Длигача, экономика страны-агрессора на грани коллапса и есть ряд шагов, которые могут ускорить этот процесс.

Речь идет об усилении санкций против теневого флота России, остановке транзита и усилении вторичных и финансовых санкций на все банки.

"Пока есть лазейки, которые позволяют России надеяться, что в 2025 году она продержится. Однако с экономической точки зрения россияне потеряли возможность финансировать ведение войны. Поэтому у Трампа есть реальные инструменты, чтобы остановить ее экономическими методами", – заметил Длигач.

Длигач сказал, как Трамп может принудить Путина к миру: смотрите видео

Когда действительно могут начаться переговоры

Несмотря на заявления Трампа о скором завершении войны, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко не считает, что переговоры между Россией и Украиной возможны в ближайшее время. Он прогнозирует старт переговорного процесса на осень 2025 года.

"Возможно осенью 2025 года будет какой-то переговорный процесс, не раньше. После того, как на поле боя завершится весенняя, летняя кампании и мы выйдем с определенным пониманием ситуации. Однако это тоже не может быть элементом, который расслабляет, и когда появляются мысли, что можно уже особо ни о чем не думать и не поддерживать Силы обороны", – подчеркнул Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что надо не допустить, чтобы ситуация ухудшилась и пытаться ее определенным образом изменить.

Мусиенко о переговорах в 2025 году: смотрите видео