"Война завершится летом следующего года": политолог ответил, есть ли предпосылки для этого

Президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может завершиться в июне 2026 года. Однако точную дату завершения войны невозможно спрогнозировать, поскольку не существует методик для таких прогнозов.

Вероятно, украинский лидер отвечал на вопросы журналистов, предположив, что в этот период могут появиться предпосылки для этого. Подробнее слова Зеленского в разговоре с 24 Каналом объяснил политолог Владимир Фесенко.

Смотрите также Путину плевать на угрозы Трампа: эскалация в Украине – это проверка его терпения, – CNN

Почему точную дату окончания войны невозможно спрогнозировать

Политолог отмечает, что не существует ни одной научно обоснованной методики, которая бы позволила точно предсказать дату завершения войны. Таких инструментов просто не существует. Можно лишь предполагать или строить гипотезы относительно так называемых "окон возможностей" – например, для начала переговоров.

Многие ожидали, что война могла бы завершиться весной этого года. Эти ожидания имели определенное основание: была попытка со стороны Соединенных Штатов Америки инициировать мирные переговоры именно к Пасхе и до 100 дней президентства Дональда Трампа. Однако эта попытка оказалась неудачной.

На сегодня есть разные оценки. Один из возможных сценариев предусматривает, что новая волна реалистичных переговоров может начаться в конце 2025 года. Это возможно тогда, когда Россия осознает, что не способна достичь победы в войне, и после завершения очередного летнего наступления. В таком случае могут появиться предпосылки для более содержательных переговоров.

Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно,

– отметил Владимир Зеленский.

Относительно упоминания именно об июне следующего года, политолог предполагает, что это могло быть ответом на вопрос журналиста в контексте текущих событий. Вероятно, говорилось о том, есть ли шанс завершить войну уже в июне этого года, на что президент ответил, что пока – вряд ли, но, возможно, что в июне 2026 года появятся благоприятные предпосылки. Такой ответ мог базироваться на оценке экономической ситуации в России и ее способности вести войну.

Поэтому определить четкую дату завершения войны сейчас – нереально. Тем более – за год вперед,

– отметил Владимир Фесенко.

Итак, упоминание об июне 2026 года – это скорее дата, связана с контекстом разговора, а не точный прогноз завершения войны.