Война не утихнет: Черник объяснил, какая особенность контрнаступательных действий зимой

С наступлением зимы война России против Украины не прекратится. Однако не исключено, что может существенно измениться характер боевых действий.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, ситуация на фронте будет во многом зависеть от того, какой будет погода зимой.

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Именно погода будет диктовать условия для боевых действий. В частности, речь идет о дальнейшей возможности контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Я не считаю, что война утихнет. Она просто может изменить свой характер от движения наших войск вперед до очень длительных артиллерийских баталий,

– предположил Черник.

Как мороз может помочь наступлению ВСУ

Как отметил военный эксперт, если будут морозы и почва будет относительно твердой, то может ничего и не измениться. От того, насколько промерзшей будет земля, будет зависеть, сможет ли по ней двигаться тяжелая военная техника.

Черник напомнил, что военная техника имеет большой вес:

танк – 39 – 43 тонны;

тяжелая артиллерийская установка 2C19 "Мста-С" – 42 тонны;

БТР и БМП – в пределах 12 тонн;

тяжелые бронеавтомобили – от 5 до 7 тонн.

"Если почва будет достаточно твердой, то эта техника сможет по ней передвигаться. Тогда темп и логика боевых действий будут такими же, как и сейчас", - отметил военный эксперт.

Влияние осадков и температуры

Однако почва может размокнуть. Это зависит от количества осадков, их характера и температуры зимой. Черник отметил, что зима может быть достаточно теплой.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину было достаточно тепло. Тогда российская техника увязала в нашей почве,

– напомнил военный эксперт.

Он добавил, что оккупанты пытались передвигаться по дорогам, однако ВСУ хорошо отрабатывают по такому скоплению техники. Поэтому россияне уже не будут двигаться большими колоннами по путям, ведь это – самоубийство.

Зимой возможно "огневое равновесие" на фронте

Как отметил Черник, вероятно, зима внесет свои коррективы в ведение боевых действий.

Скорее всего, мы зайдем в долгосрочные артиллерийские дуэли. Вполне возможно такое явление, как "огневое равновесие". То есть фронт остановится на определенной линии. Однако это никоим образом не отменяет боевых действий,

– сказал военный эксперт.

Черник добавил, что в состоянии "огневого равновесия" украинцы и россияне находились с мая до начала сентября, пока не началась блестящая наступательная операция ВСУ в Харьковской области.

Военный эксперт Петр Черник рассказал об особенностях боевых действий зимой: смотрите видео

Чего ждать на фронте зимой: коротко