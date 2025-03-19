До последнего боролись с оккупантами: на войне погибли двое жителей Волыни

Волынь снова в скорби – "на щите" домой возвращаются двое земляков, которые защищали Украину в кровопролитной войне против российского агрессора. Жители будут встречать своих героев Владимира Гаврилюка и Эдуарда Ковальчука.

Воины отдали свои жизни за свою семью и наше государство. Об этом сообщает 24 Канал.

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Житель Волыни Владимир Гаврилюк пал за Украину

18 марта стало известно, что после месяца борьбы за жизнь в больнице умер мужественный защитник из села Прилисное Гаврилюк Владимир Иванович. С 10 февраля врачи во Львове пытались спасти бойца после тяжелых ранений, полученных в бою с российскими оккупантами. Владимир Гаврилюк родился в 1978 году.

У Прилисненском сельском совете сообщили, что Владимир Иванович служил в рядах Вооруженных Сил Украины с августа 2024 года. Он был бойцом 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

В борьбе с оккупантами Владимир Гаврилюк получил ранение. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но уберечь его не получилось. Осиротели стали двое детей воина – дочь Татьяна и сын Сергей, который, как и отец, защищает Украину в ВСУ.



Владимир Гаврилюк умер в больнице после полученных ранений / Фото предоставлено Прилисненскому сельскому совету

Молодой лучанин погиб в бою с оккупантами

11 марта во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шевченко Донецкой области погиб житель Луцка Эдуард Ковальчук. Как написали в Луцком городском совете, воину было 34 года. Эдуард Владимирович был призван на военную службу на должность оператора-разведчика разведывательной роты. К большому сожалению, его жизнь оборвалась на войне.

Герои с честью защищали Украину и боролись с российскими войсками до последнего. Они выполнили свой долг и погибли смертью храбрых.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близкими Владимира Гаврилюка и Эдуарда Ковальчука. Вечный почет и память отважным воинам-защитникам!