В войне с Россией погибли более 40 украинских военных
24 февраля 2022 , 11:59Читати новину українською
Из-за войны, которую начала Россия, пали несколько десятков наших защитников. По данным Офиса Президента, их более 40-ка.
Информацию о количестве погибших в первый день войны России против Украины уточняют. Об этом заявил Алексей Арестович во время брифинга, сообщает 24 канал.
Обратите внимание 18-летние нацгвардейцы подбили 4 российских танка, – Арестович
Информацию опубликуют позднее
Алексей Арестович заявил, что сейчас уточняют информацию о точном количестве погибших и раненых. Эти данные обещают опубликовать впоследствии.
Я знаю, что более 40 погибших и несколько десятков раненых,
– заявил Арестович.
Кроме того, Арестович, как и президент, призвал украинцев сдавать кровь.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибших военнослужащих, отдавших свою жизнь в защиту нашего государства. Мы ценим их подвиг и никогда его не забудем.
Наши Вооруженные силы сделают все возможное, чтобы оккупант получил по заслугам.