В Украине из-за агрессии оккупантов погибли уже 500 детей: сколько еще пострадало

По состоянию на 13 августа уже известно, что 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии российских оккупантов. В целом более 1 597 детей – пострадали.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области. Но эти цифры не окончательные.

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Сколько детей погибли в Украине из-за российской агрессии

По состоянию на 13 августа 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России. В общей сложности более 1 597 детей пострадали, среди них – более 1 097 получили ранения различной степени тяжести.

В Офисе генпрокурора отметили, что больше всего пострадало детей:

в Донецкой области – 485,

в Харьковской – 298,

в Киевской – 129,

в Херсонской – 118,

в Запорожской – 99,

в Николаевской – 97,

в Днепропетровской – 94,

в Черниговской – 71,

в Луганской – 67.

Сколько украинских детей похитила Россия

Эти цифры не окончательные, поскольку количество может измениться после деоккупации и изучения захваченных Россией украинских территорий.

Ранее стало известно, что официально подтверждается депортация 19 393 детей. Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что все данные, которые есть у Украины, публикуются на единой государственной информационной платформе "Дети войны".

По ее словам, это очень маленькая частица, потому что на самом деле речь идет о нескольких сотнях похищенных детей. Герасимчук подчеркнула, что 200–300 тысяч украинских детей россияне похитили.