В Украине из-за агрессии оккупантов погибли уже 500 детей: сколько еще пострадало
Источник:Офис генерального прокурора
По состоянию на 13 августа уже известно, что 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии российских оккупантов. В целом более 1 597 детей – пострадали.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области. Но эти цифры не окончательные.
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Сколько детей погибли в Украине из-за российской агрессии
По состоянию на 13 августа 500 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России. В общей сложности более 1 597 детей пострадали, среди них – более 1 097 получили ранения различной степени тяжести.
В Офисе генпрокурора отметили, что больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области – 485,
- в Харьковской – 298,
- в Киевской – 129,
- в Херсонской – 118,
- в Запорожской – 99,
- в Николаевской – 97,
- в Днепропетровской – 94,
- в Черниговской – 71,
- в Луганской – 67.
Сколько украинских детей похитила Россия
Ранее стало известно, что официально подтверждается депортация 19 393 детей. Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук заявила, что все данные, которые есть у Украины, публикуются на единой государственной информационной платформе "Дети войны".
По ее словам, это очень маленькая частица, потому что на самом деле речь идет о нескольких сотнях похищенных детей. Герасимчук подчеркнула, что 200–300 тысяч украинских детей россияне похитили.