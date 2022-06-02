Войну можно было завершить за несколько недель, однако есть "но"

Вот, мне интересно, они допрыгаются? Или так и будут тявкать? Обидно что? Обидно, что эту войну можно было закончить за пару недель.

Если бы в нее реально вступил тот самый "мировой полицейский", как они часто называли американцев и НАТО, то все закончилось бы быстро, как младенческий понос. Полный памперс и вонь на все ясли. И тут же все за мир во всем мире. Но нит.

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Путина усмиряет только Украина

Мировой полицейский США, как и кровожадное НАТО, существовали только в воображении кремлевских пропаг*ндонов. Поэтому буйного пьяницу в приступе горячки физически усмиряет одна Украина, а остальные подносят ей патроны и стараются не попасть взбесившемуся кретину по эрогенным зонам – а вдруг еще больше разозлится?!

Группа сумасшедших, которых вы видите в кадре (российские пропагандисты Соловьев, Симоньян и пр. – 24 канал), выступает не в клубе для душевнобольных – они на главной кнопке, на федеральном канале номер один.

Важно Что делал Путин, когда стартовали ракеты по Львовщине

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Практически, они транслируют официальную точку зрения. Злить не будем? Страшно? Ну, тогда ждем пока они таки ударят.