Войну остановит не дефолт России, а нефтяное эмбарго

В экономических изданиях пишут, что дефолт Росии неизбежен! Bloomberg сообщает, что российское правительство произвело выплату долларового долга по нескольким облигациям рублям. В мире это может быть квалифицировано как дефолт.

Дефолт неизбежен

Агентство S&P снизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Итак, через полтора месяца войны наш враг в дефолте.

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Но достаточно ли дефолта для экономического уничтожения агрессора? Так, чтобы навеки похоронить их – с массовыми банкротствами предприятий, увольнениями миллионов, гиперинфляцией, бедностью, голодом, одним словом, чтобы 90-е годы показались рашистами годами экономической стабильности!

Одного дефолта мало

Главное последствие дефолта – стране перестают занимать деньги иностранные кредиторы. Если ее бюджет имеет большой дефицит и в значительной степени зависит от новых заимствований, для такой страны дефолт будет иметь тяжелые последствия. Потому что нечем будет платить бюджетникам, армии, социальные и пенсионные выплаты и тому подобное. Страна будет выбирать: либо сокращать всех, на кого не хватает денег, либо печатать деньги. Печать – это всегда гиперинфляция и катастрофа в экономике (именно это мы видели после дефолтов в Зимбабве в 2006 году и в Венесуэле после дефолта 2017 года).

В России, к сожалению, пока бюджет был профицитный… В 2021 году федеральный бюджет имел 25,3 триллиона рублей доходов и 24,8 триллиона рублей расходов.

Из-за санкций и заморозок золото-валютных резервов они не могут платить по внешним долгам в валюте. Но одного дефолта по внешним выплатам недостаточно для экономического уничтожения России.

Причиной профицитного бюджета страны-бензоколонки есть, внимание, нефтегазовые доходы. В 2021 году их было 9,1 триллиона рублей, то есть 36% от всех доходов бюджета.

Что мы видим в 2022 году:

рекордные цены на нефть и газ;

страны ЕС, несмотря на войну в Украине, не спешат вводить эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов с агрессора. Есть информация, что страны ЕС заплатили агрессору 37 миллиардов евро за нефть, газ и уголь в течение 40 дней этой кровопролитной войны в Украине.

Нефтяное эмбарго

По этой причине, если мир действительно хочет экономически уничтожить страну, развязавшую страшную войну в центре Европы, нужно полное эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов.

Это на треть снизит доходы их бюджета, а перекрыть дыру заимствованиями не получится, потому что банкротам никто не занимает, тем более если этот банкрот является террористом и агрессором! И вот тогда начнется печать рублей, гиперинфляция, еще больший обвал экономики.

Поэтому сам дефолт – это необходимое, но не достаточное условие! Нам необходим полный отказ стран ЕС от нефти и нефтепродуктов агрессора.

Это способно быстро повлечь за собой катастрофические последствия для оккупанта. Запад должен пойти на этот шаг для безопасности всего мира!

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