Беларусь перебросила в приграничные с Украиной области около 1500 военных, –"Гаюн"
Беларусь недавно перебросила к украинской границе своих военных. Речь идет примерно о 1500 человек.
Они находятся там еще с конца 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
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Что известно о присутствии войск Беларуси на границе с Украиной
По данным издания, этих 1500 военных белорусское командование могло направить к границе с Украиной в декабре 2024 года. Они уже выводились оттуда в сентябре-октябре.
Подразделения трех бригад были переброшены в Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы Беларуси:
- 11 ОМБР – в Столинский и Лельчицкий районы;
- 120 ОМБР – на окраине аэродромов "Зябровка" и "Боков";
- 147 ЗРП – аккумулятор ЗРК "Оса-АКМ", место дислокации которого неизвестно.
Как отмечается, размещенные белорусские войска в южных регионах страны пока не создают военной угрозы для Украины.
Напомним, что в январе белорусы планируют военные учения в приграничных с Украиной областях. Подобное произошло и раньше. Украинские военные мониторят ситуацию и также отмечают, что угрозы нет.
Не надо придавать внимание тем учениям, которые происходят на территории Беларуси, ведь фактически это не прекращается и такие подобные учения с различными составляющими Вооруженных сил Беларуси или других каких-то составляющих Сил безопасности анонсируются и проводятся постоянно. Это было в 2022 году, это было 2023, не исключением становится и этот год также. Но фактически рядом с нашей границей ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси мы не фиксируем,
– также отмечал представитель ГПСУ Андрей Демченко.