"Хитрая игра": Беларусь хамовито отреагировала на требование Украины отвести войска от границы

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что Беларусь стянула свои войска и технику к границе с Украиной под видом учений. Украина обратилась к Беларуси с требованием отвести ее армию от приграничных территорий, впрочем, в понедельник, 26 августа, Минск по-хамски заявил, что никаких "официальных обращений" не получал.

Такое заявление сделал спикер белорусского МИД Анатолий Глаз пропагандистским СМИ. Он утверждал, что не получал никаких обращений "ни в каком виде", передает 24 Канал.

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Требование Украины в Минске видели якобы только на "просторах Интернета"

Глаз рассказал, что якобы его ведомство видело сообщение от МИД Украины только "на просторах Интернета", где "хватает всякого".

Поэтому мы сами были бы благодарны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую,

– заявил тот.

Спикер белорусского МИД цинично добавил, что якобы его страна вынуждена выполнять "задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси" из-за "украинских дронов" и "постоянных провокаций".

"Но вы же понимаете, что это в рамках классической логики. А какой логикой руководствуется украинская сторона, мы не знаем. Возможно, здесь присутствует какая-то хитрая игра, рассчитанная на внутреннее потребление или на получение оваций с Запада. Однако главное в такой игре – не перехитрить самих себя", – дерзко заявил он.

Добавим, что Беларусь стянула личный состав и военную технику в Гомельскую область к северным границам Украины, назвав это "учениями". По данным украинской разведки, что там размещены Силы специальных операций, вооружение и военную технику, в частности, танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. А еще там заметили вагнеровцев.

В МИД Украины сразу отреагировали на это и заявили, что в случае нарушения украинской границы, все цели на территории Беларуси будут законными.