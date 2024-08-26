Таку заяву зробив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз пропагандистським ЗМІ. Він стверджував, що не отримував ніяких звернень "у жодному вигляді", передає 24 Канал.

Дивіться також Чи допустить Білорусь помилку історичного масштабу

Вимогу України у Мінську бачили нібито лише на "просторах Інтернету"

Глаз розповів, що нібито його відомство бачило повідомлення від МЗС України лише "на просторах Інтернету", де "вистачає всякого".

Тож ми самі були б вдячні, якби хто-небудь зміг нам роз'яснити логіку подібних заяв. Як на нашу думку, вельми хитромудру,

– заявив той.

Речник білоруського МЗС цинічно додав, що нібито його країна змушена виконувати "завдання із забезпечення безпеки території Білорусі" через "українські дрони" та "постійні провокації".

"Але ви ж розумієте, що це в межах класичної логіки. А якою логікою керується українська сторона, ми не знаємо. Можливо, тут присутня якась хитра гра, розрахована на внутрішнє споживання або на отримання овацій із Заходу. Однак головне в такій грі – не перехитрити самих себе", – зухвало заявив він.

Додамо, що Білорусь стягнула особовий склад та військову техніку у Гомельську область до північних кордонів України, назвавши це "навчаннями". За даними української розвідки, що там розміщено Сили спеціальних операцій, озброєння та військову техніку, зокрема, танки, артилерію, РСЗВ, засоби ППО та інженерну техніку. А ще там помітили вагнерівців.

У МЗС України одразу відреагували на це та заявили, що у випадку порушення українського кордону, усі цілі на території Білорусі будуть законними.