Сухопутные войска Израиля окружили Сектор Газа: ЦАХАЛ вышел к морю

Армия обороны Израиля вышла на побережье Газы. Это произошло в рамках расширенной наземной операции еврейского государства.

Израильские военные достигли позиций на побережье Газы. Об этом в воскресенье, 5 ноября, сообщил ЦАХАЛ.

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Что рассказал ЦАХАЛ

Представители ЦАХАЛ заявили, что 36-я дивизия Армии обороны Израиля достигла побережья, когда пыталась окружить палестинских боевиков и нанести удары по объектам ХАМАС в Газе.

За 12 часов военнослужащие подразделения поразили около 50 объектов, в том числе в зоне боевых действий, оперативные резиденции, форпосты, военные позиции и подземную инфраструктуру, а также в ближнем бою ликвидировали террористов.

– говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израиль не будет прекращать огонь

Об окружении Газы Армия обороны Израиля сообщала несколько дней назад. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари дал понять, что йеменским хуситам и Хезболле не удастся отвлечь еврейское государство от операции против палестинских боевиков.

По его словам, город Газа является центром деятельности ХАМАС. Также Хагари подчеркнул, что вопрос о прекращении огня в настоящее время вообще не рассматривается Израилем.

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