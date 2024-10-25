Как военные КНДР повлияют на ситуацию на фронте: Свитан дал свой прогноз

Первые подразделения северокорейских военных уже перебрасывают в Курскую область. Сейчас нужно тщательно следить за ситуацией.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что Россия сейчас кинула в бой около 50 тысяч своих военных в Курской области. Там уже есть сборная "солянка". И небольшое количество войск КНДР ничего не изменит.

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Повлияют ли войска КНДР на фронт

Как отметил Свитан, Россия до сих пор проводит на Курщине контртеррористическую операцию. Чтобы развернуть настоящую армейскую операцию, им нужно еще около 50 тысяч личного состава. Сейчас Северная Корея не может решить такую задачу.

Пока россияне не решат остановить наступательные действия на восточном фронте, снять группировку и перебросить ее на Курщину, до тех пор мы не остановимся. Если они действительно это сделают, то выполним задачу. Операция на Курщине поможет прекратить наступление России на Востоке,

– сказал Свитан.

Уже были разные странные сообщения о всевозможных "суперспецназах", которые поступят от Северной Кореи. Стоит тут помнить об одной важной истине. Любое необстрелянное подразделение будет хуже новичков, которые уже повоевали.

Они несколько десятков лет не воевали. Армия Северной Кореи не обстреляна. Они не выполнят ни одной серьезной боевой задачи. Пока втянутся, пока отбудут несколько ротаций на фронте. На это уйдет не менее полугода. Сейчас россияне могут использовать их для строительства фортификаций,

– отметил Свитан.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что первые войска из Северной Кореи будут использованы в зоне боевых действий уже 27-28 октября. Это свидетельствует, что Россия хочет продолжать войну.