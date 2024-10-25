Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що Росія наразі кинула в бій близько 50 тисяч своїх військових у Курській області. Там вже є збірна "солянка". І невелика кількість військ КНДР нічого не змінить.

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Чи вплинуть війська КНДР на фронт

Як наголосив Світан, Росія досі проводить на Курщині контртерористичну операцію. Щоб розгорнути справжню армійську операцію, їм потрібно ще близько 50 тисяч особового складу. Наразі Північна Корея не може вирішити таке завдання.

Поки росіяни не вирішать зупинити наступальні дії на східному фронті, зняти угрупування та перекинути його на Курщину, доти ми не зупинимося. Якщо вони дійсно це зроблять, то виконаємо завдання. Операція на Курщині допоможе припинити наступ Росії на Сході,

– сказав Світан.

Вже були різні дивні повідомлення про всілякі "суперспецнази", які надійдуть від Північної Кореї. Варто тут пам'ятати про одну важливу істину. Будь-який необстріляний підрозділ буде гіршим за новачків, які вже повоювали.

Вони кілька десятків років не воювали. Армія Північної Кореї не обстріляна. Вони не виконають жодного серйозного бойового завдання. Поки втягнуться, поки відбудуть кілька ротацій на фронті. На це піде не менш ніж пів року. Зараз росіяни можуть використовувати їх для будівництва фортифікацій,

– зауважив Світан.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що перші війська з Північної Кореї будуть використані у зоні бойових дій вже 27-28 жовтня. Це свідчить, що Росія хоче продовжувати війну.