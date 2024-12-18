Нетипичный "френдли фаер": военный объяснил, почему солдаты КНДР открыли огонь по кадыровцам

Войска КНДР открыли "френдли фаер" по автомобилям кадыровцев в Курской области, убив 8 человек. Большой преградой стал языковой барьер и отсутствие боевого слаживания.

Они еще пока не сработались, поэтому возникают такие ситуации. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что у россиян с начала Курской операции возникает "дружественный огонь".

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При каких обстоятельствах может возникнуть "дружественный огонь"

По словам Сазонова, "френдли фаер" – беда. И украинские, и российские военные могут попасть в такую ситуацию. Все из-за плохой связи.

По рации не всегда можно передать какую-то информацию. Поскольку наши рации есть у врага, а вражеские рации есть у нас. Мы постоянно прослушиваем друг друга,

– объяснил он.

Если перемещаться без предупреждения, не нужно заходить в зону ответственности других бригад. Они могут сразу открыть огонь по незнакомой машине. Но ВСУ научились работать в таких условиях, чего не скажешь о враге.

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Что произошло в случае с военными КНДР и кадыровцами

Кирилл Сазонов предположил, что между северокорейскими солдатами и кадыровцами не было боевого слаживания. Они еще пока не сработались, да и препятствует языковой барьер, поэтому "дружественный огонь" бывает постоянно. К тому же на Курщине, где нет постоянных линий боевого столкновения и позиций, в такую ситуацию легко попасть.

И это хорошо, все работает. Сейчас еще и такая погода: то темно, то снегопад. Видишь плохо, поэтому этого не избежать,

– отметил военнослужащий.

Что важно, "френдли фаер" в российской армии был с самого начала. Поскольку враг перебрасывал на Курщину различные подразделения: территориальный батальон "АрБат" из Горловки, части из Ленинградского военного округа и Покровска, 155 бригаду из Торецка.