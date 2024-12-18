Вони ще поки не спрацювалися, тому виникають такі ситуації. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що в росіян від початку Курської операції виникає "дружній вогонь".

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За яких обставин може виникнути "дружній вогонь"

За словами Сазонова, "френдлі фаєр" – біда. І українські, і російські військові можуть потрапити в таку ситуацію. Все через поганий зв'язок.

По рації не завжди можна передати якусь інформацію. Оскільки наші рації є у ворога, а ворожі рації є у нас. Ми постійно прослуховуємо один одного,

– пояснив він.

Якщо переміщуватися без попередження, не потрібно заходити в зону відповідальності інших бригад. Вони можуть одразу відкрити вогонь по незнайомій машині. Але ЗСУ навчилися працювати в таких умовах, чого не скажеш про ворога.

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Що сталося у випадку з військовими КНДР і кадирівцями

Кирило Сазонов припустив, що між північнокорейськими солдатами та кадирівцями не було бойового злагодження. Вони ще поки не спрацювалися, та й перешкоджає мовний бар'єр, тому "дружній вогонь" буває постійно. До того ж на Курщині, де немає сталих ліній бойового зіткнення та позицій, у таку ситуацію легко втрапити.

І це добре, все працює. Зараз ще й така погода: то темно, то снігопад. Бачиш погано, тому цього не уникнути,

– зазначив військовослужбовець.

Що важливо, "френдлі фаєр" у російській армії був від самого початку. Оскільки ворог перекидав на Курщину різні підрозділи: територіальний батальйон "АрБат" з Горлівки, частини з Ленінградського військового округу та Покровська, 155 бригаду з Торецька.