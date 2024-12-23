Россия и КНДР на фронте: почему пехота не главная угроза для Украины

На Курщине северокорейские войска сталкиваются с проблемами интеграции в российскую армию. Наибольшую угрозу для Украины представляет не их пехота, а артиллерия.

Об этом рассказал сотрудник Главного управления разведки Минобороны в комментарии для LIGA.net, сообщает 24 Канал. В частности, акцентируется внимание на артиллерии, которую используют россияне на разных участках фронта, и взаимном напряжении между солдатами двух стран.

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Как КНДР стала частью российской армии на Курщине

В районе сел Русская Конопелька, Плехово и Уланок на передовых позициях Курской области подразделения армии КНДР столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам.

В то же время, северокорейские войска получили от России значительное вооружение, включая минометы, автоматическое оружие, пулеметы, снайперские винтовки и противотанковые комплексы "Феникс" и РПГ-7.

Российско-корейские подразделения на фронте не могут достичь слаженности из-за значительных культурных и языковых барьеров. Военные из Северной Кореи, которых в российской армии называют "особыми бурятами", имеют проблемы с органическим вливанием в сводные подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск России.

По словам представителя ГУР, мешает не только языковой барьер, но и различия в поведении и физическом виде.

Секретность участия и внутренние конфликты

До недавнего времени участие северокорейских войск в войне было скрытым. Их подразделения перевозили отдельно от российских в гражданских грузовиках, а российским солдатам и офицерам приходилось проходить строгие проверки ФСБ для допуска к их позициям.

Это приводило к непониманию и конфликтам между солдатами двух стран, в частности, известный случай "дружественного огня" по технике батальона "Ахмат", что привело к гибели восьми кадыровцев.

Артиллерия КНДР – серьезная угроза для Украины

Для Украины значительно большую проблему составляет не пехота северокорейцев, а их артиллерия. Речь идет о самоходных артиллерийских установках М-1989 Koksan, которые россияне активно используют на различных участках фронта, а также для обстрелов мирных населенных пунктов вблизи линии фронта.

Несмотря на то, что технику предоставляют корейцам, ее основное назначение – это поддержка российских войск. Важно, что северокорейцы в основном выполняют роль "мяса", отправленного на фронт без достаточного оснащения и боеприпасов для эффективного ведения боевых действий.