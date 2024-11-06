В США подтвердили первое привлечение военных КНДР к боевым действиям на Курщине, –СМИ

Россия привлекла к войне против Украины военных Северной Кореи. В США подтвердили первый бой с этими войсками в Курской области.

Американские чиновники рассказали, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области в последние дни. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Состоялось "небольшое столкновение"

Один из чиновников, который захотел остаться анонимным, сказал, что они участвовали в боях 4 ноября. В то же время одних подробностей относительно боевых действий не предоставили. Также неизвестно, были ли потери среди военных КНДР.

Президент Владимир Зеленский заявил, что первые бои между украинскими военными и северокорейскими войсками "открывают новую страницу нестабильности в мире". Это произошло после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что произошло "небольшое столкновение".

Ранее на этой неделе Пентагон заявил, что в Курской области находится не менее 10 000 северокорейских военных.