"Приобрели" боевой опыт: выгодно ли Ким Чен Ыну вернуть войска КНДР на фронт

Северокорейские войска, которые находились в Курской области, понесли огромные потери. Однако уже почти в течение месяца они не наблюдаются на этом направлении. В то же время нельзя исключать, что Ким Чен Ын вернет их на фронт.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, с какой целью северокорейские власти отправляли свои войска в Россию и оправдались ли их ожидания. Также Владимир Зеленский отметил, что из почти 12 тысяч военнослужащих КНДР, воевавших против Украины, 4 тысячи уже погибли.

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Перед КНДР возникает стратегический вопрос

Маломуж отметил, что готовилось примерно 30 тысяч северокорейских военных для отправки на фронт. Однако на Курское направление перебросили только 11,5 тысяч. Еще несколько тысяч готовится на Дальнем Востоке. Сейчас они там находятся, потому что возникла пауза из-за больших потерь в войске КНДР.

Ким Чен Ын предоставлял России не только военных, но и свои баллистические ракеты типа "Искандер", пушки, боеприпасы, но теперь, по мнению генерала армии, видит, что россияне не могут оттеснить украинские войска из Курской области.

Была также задача провести подготовку северокорейских военнослужащих и чтобы они приобрели боевой опыт на поле боя. И они "приобрели", оставшись там в земле или получив тяжелые ранения,

– подчеркнул он.

Теперь, по его словам, встает стратегический вопрос, направит ли КНДР новые войска, потому что это будет не только подрывом обороноспособности Северной Кореи. Самое главное, что элита северокорейской армии погибнет, а Ким Чен Ын не выполнит задачи, которые он ставил.

Вдвоем с Путиным они хотели завоевывать все. А потом Россия должна была передать КНДР технологии по разработке новых баллистических ракет. Они должны были быть нацелены на США, и Трамп об этом знает,

– предположил он.

Во время его предыдущего президентства даже готовилась операция по Северной Корее, которая тогда разрабатывала ракетные баллистические программы против не только Южной Кореи и Японии, но и США.

Обратите внимание! Западные СМИ сообщают, что в Северной Корее семьи молодых мужчин дают взятки, составляющие сумму равнозначную в более 100 средних месячных зарплат, чтобы подделать диагнозы туберкулеза и таким образом предотвратить отправку их на российский фронт.

Тогда прежде всего ЦРУ и Пентагон провели мощные мероприятия для того, чтобы нейтрализовать эту программу. А на завершающем ее этапе состоялась встреча Трампа с Ким Чен Ыном. Однако это уже были итоги эффективного плана по нейтрализации программ КНДР и недопущения ядерной войны,

– отметил генерал армии.

Сейчас Ким Чен Ын разочаровался, ведь северокорейские военные не набрались опыта, как планировалось. Идея, по словам Маломужа, была такой, что силы, которые проведут боевую подготовку в Украине, потом вернутся на Корейский полуостров и пойдут на Южную Корею. Об этом замысле, как заметил он, уже знают и США.

Однако этот план провалился, сейчас понятно, что перспектив наступления там точно не будет. Теперь в этот процесс включится Дональд Трамп, помня предыдущий опыт, чтобы не допустить передачу российских технологий, в частности, по ядерной программе, в КНДР,

– сказал Николай Маломуж.

Напомним, что, по словам военнослужащего Сил ТрО ВСУ Александра Мусиенко, сейчас не наблюдается значительной активности войск КНДР. По его словам, это может свидетельствовать о 2 фактах: их отвели на перегруппировку и доукомплектацию или вообще отвели и будут заменять российскими войсками.