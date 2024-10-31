Охота открыта, – Свитан объяснил, зачем россияне скрывают войска КНДР

Россия транспортирует северокорейских военных гражданскими грузовиками, свидетельствуют перехваты украинской разведки. Первые гражданские КАМАЗы с солдатами Северной Кореи зафиксировали 27 октября на трассе Курск – Воронеж. Впрочем, это неудивительно, потому что иностранные воины являются законными военными целями для Сил обороны.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что с военной точки зрения это очень правильный шаг российских спецслужб.

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Россияне прячут воинов КНДР от дронов ВСУ

Оккупанты хорошо понимают, что на северокорейцев, как и на любые другие военные формирования, будут охотиться все доступные силы и средства ВСУ. Поэтому, неудивительно, что перемещение солдат КНДР тщательно скрывают.

"Это механизм гражданского прикрытия, который является вполне логичным. И здесь ничего удивительного нет. Таким образом ФСБ пытается обезопасить хотя бы первые партии воинов КНДР, чтобы те добрались до линии боевого соприкосновения", – прокомментировал Свитан.

Низенькие и худенькие – все равно солдаты

Информацию зарубежных медиа о физическом состоянии, юный возраст и боевые кондиции северокорейских воинов и их способности военный эксперт посоветовал воспринимать осторожно. Потому что какие бы они ни были, это прежде всего, дополнительная живая сила в армии оккупантов.

Европейцам трудно определить визуально возраст представителя китайской или корейской расы. Они все преимущественно невысокие, худощавые. Но это не означает, что молодые, или наоборот старые. Это лишь дополнительное "пушечное мясо" для российской военной машины",

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Также военный эксперт добавил, что несмотря на то, что северокорейская армия не имеет такого боевого опыта, как российская, их антропометрические данные могут быть выгодны в условиях ведения позиционных боев или работы на бронетехнике.

Напомним, по данным ГУР, несколько тысяч военных из КНДР уже находятся в 50 километрах от украинской границы. Всего по данным разведки Россия планирует привлечь на украинском фронте до 12 тысяч воинов из КНДР.