Когда войска из КНДР вступят в войну против Украины: заявление Кислицы в ООН

Непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ войска из КНДР начнут принимать уже с ноября.

Об этом сообщил представитель Украины Сергей Кислица на заседании Совета безопасности ООН.

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"Ожидается, что в ноябре военные КНДР будут принимать непосредственное участие в военных действиях против ВСУ. Вероятнее всего, военные КНДР будут работать под эгидой 11 бригады", – сообщил Кислица.

Также представитель Украины отметил, что Россия получает помощь в своей захватнической войне от страны, которая находится под санкциями.

Итак, решение КНДР направить своих военных для участия в войне является нарушением международного права. Более того, их тренировки на территории России является нарушением резолюций ООН.

Риски участия КНДР в войне

Сергей Кислица отметил, что Северная Корея отправляет своих военных в Россию для приобретения опыта ведения войны. Поэтому, это очень плохая новость для мира. Поскольку повышение оперативной совместимости армий России и КНДР представляет угрозу для Европы, Корейского полуострова, соседних стран.

Ведь, те военнослужащие КНДР, особенно офицеры, которые переживут российско-украинскую войну, вернутся с исключительным опытом ведения современной войны.