Думают над изменением политики: может ли Япония и Южная Корея отправить в Украину свои войска

Северная Корея постепенно будет получать опыт ведения боевых действий через сотрудничество с Россией. Это заставит Южную Корею и Японию менять свои подходы к войне в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, отметив, что Северная Корея постепенно усиливает собственные вооруженные силы. Уже была информация, что там начинают производить дроны-камикадзе. Что уж говорить о военных, которые находятся на территории Курской области.

К теме Фактор Трампа: Южная Корея может пересмотреть решение о военной помощи Украине

Как на все будет реагировать Южная Корея и Япония

Как отметил Жовтенко, с реакцией союзников Украины на появление войск КНДР в России есть определенные трудности. Кремль прикрыл все через так называемый двусторонний договор о партнерстве. Пока не будет официально доказано, что войска КНДР воюют на территории Украины, до тех пор Запад ограничен в своих действиях.

Пока не будет официально подтверждено, что войска КНДР ведут войну против Украины в составе российских войск, до тех пор мы не можем ожидать от западных партнеров каких-то конкретных действий. В том числе и поставки оружия в Украину,

– считает Жовтенко.

Очевидно, что в Южной Корее и Японии размышляют об изменении подходов в поддержке Украины. Обе страны пока не предоставляли напрямую нашему государству летальное оружие. Сейчас продолжаются дискуссии.

Япония имеет чрезвычайно технологическую армию с американским оружием. Поэтому, вероятно, потребуется разрешение от Соединенных Штатов. Южная Корея имеет достаточно собственных аналогов американского оружия. Если с ними получится договориться о военной помощи, то это будет успех.

Но говорить о войсках Южной Кореи или Японии в Украине не стоит. Тут ситуация менее оптимистичная. Они самостоятельно не примут такое решение без согласования с США и Европой. Да и, учитывая угрозы от Китая и Северной Кореи, то им нужен личный состав у себя на родине,

– отметил Жовтенко.

Добавим, в Украину 16 ноября с необъявленным визитом прибыл глава МИД Японии Такэси Ивая. У него была встреча с украинским коллегой Андреем Сибигой, где они обсуждали дальнейшее сотрудничество между обеими странами.