Все произошло слишком быстро: почему США не сдержали КНДР от участия в войне

Северная Корея за последние два года сильно сблизилась с Россией. Ким Чен Ын поставляет стране-агрессору не только боеприпасы и ракеты, а даже людей.

Северокорейские войска уже несколько месяцев участвуют в боях на Курщине. Бывший чиновник Госдепа США и ООН Дэвид Тафури объяснил 24 Каналу, почему администрация Джо Байдена не смогла сдержать развертывание войск КНДР в России.

Интересно Воины ССО взяли в плен солдата КНДР: этот момент попал на видео

Почему Байден не предотвратил участие КНДР в войне против Украины

В октябре 2024 года западные медиа начали писать, что КНДР отправила свои войска на территорию России. А в начале ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что часть из 11 тысяч северокорейских солдат, присутствующих на территории Курской области в приграничье России, уже участвовала в боевых действиях против украинских военных.

В то же время в Пентагоне убеждали, что военные из КНДР не принимают непосредственного участия в боевых действиях против Украины на стороне России.

Это произошло очень быстро. Мы слышали, что не менее 10 тысяч северокорейских военных появились в России и их отправляют на передовую в Курскую область, а теперь многие из них убиты. Россия не бережет жизни ни своих, ни северокорейских солдат,

– сказал Тафури.

Солдаты из Северной Кореи, по словам экс-чиновника Госдепа США, не имели боевого опыта. Многие из них, вероятно, плохо обучены. О взаимодействии между войсками Северной Кореи и России мало известно, однако есть много сомнений, что они хорошо сотрудничают.

"Их (военных из КНДР – 24 Канал) фактически бросили на смерть, а лидеру КНДР Ким Чен Ыну безразлично на солдат, которых отправил в Россию, ведь он не очень заботится о благосостоянии своего народа", – отметил Тафури.

Обратите внимание! Владимир Зеленский сообщил, что в войне против Украины уже погибли или ранены 4 тысяч северокорейцев.

Зачем Ким Чен Ын отправил свои войска в Россию

Участие северокорейских солдат вызывает беспокойство, ведь показывает, что страны-изгои, как КНДР, готовы поддерживать Россию, несмотря ни на что. Пхеньян так сильно хочет альянса с Москвой, что готов пожертвовать жизнями сотен молодых людей.

Надеюсь, этого не произойдет с другими странами, которые дружественны с Россией. Но я бы заметил, что у России не так много друзей в мире. Речь идет о КНДР, Беларуси, Иране и Сирии до свержения режима Башара Асада,

– добавил экс-чиновник Госдепа США.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов и НАТО должны предотвратить создание Россией сильных альянсов для поддержки незаконной войны в Украине.

Отметим, россияне пытаются скрыть, что в войне против Украины участвуют солдаты КНДР, поэтому выдают им документы республики Тува или других подконтрольных России народов.