Минус более половины войска: разведка Британии обновила потери КНДР в войне против Украины
- Тысячи северокорейских военных погибли или были ранены в Украине, потеряв более половины от направленных 11 тысяч солдат.
- Северокорейские войска понесли значительные потери из-за пехотных атак на Курщине, но все еще получают незначительные подкрепления.
Секретарь Совбеза России Шойгу встречался с Ким Чен Ыном для обсуждения военного сотрудничества.
Тысячи военных из Северной Кореи погибли или были ранены во время боевых действий российской армии против ВСУ. Потери составляют более половины личного состава, который КНДР направила в Россию.
Войска КНДР, которые воюют на стороне России, вероятно, потеряли уже более 6 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Британии.
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Потери среди военных КНДР в российско-украинской войне
По данным разведки, потери личного состава Северной Кореи стали следствием масштабных пехотных атак на Курщине. Однако они и в дальнейшем направляли незначительное количество подкреплений.
Как говорится в сообщении, Пхеньян потерял уже 6 тысяч человек. В общем направили в Россию 11 тысяч северокорейских солдат, которых впоследствии перебросили только на одно направление – Курское.
Отмечается, что 4 июня 2025 года секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встречался с Ким Чен Ыном. Вероятно, они обсуждали военное сотрудничество по боевым действиям в Украине.
Ранее сообщалось, что двое раненых северокорейских солдат попали в плен к украинским военным. Их доставили в Киев для допроса Службой безопасности Украины. Тогда, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все возможное, чтобы предотвратить захват солдат КНДР в плен. В частности их добивают или бросают в штурмы с минимальной защитой.