Минус более половины войска: разведка Британии обновила потери КНДР в войне против Украины

Тысячи военных из Северной Кореи погибли или были ранены во время боевых действий российской армии против ВСУ. Потери составляют более половины личного состава, который КНДР направила в Россию.

Войска КНДР, которые воюют на стороне России, вероятно, потеряли уже более 6 тысяч военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Британии.

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Потери среди военных КНДР в российско-украинской войне

По данным разведки, потери личного состава Северной Кореи стали следствием масштабных пехотных атак на Курщине. Однако они и в дальнейшем направляли незначительное количество подкреплений.

Как говорится в сообщении, Пхеньян потерял уже 6 тысяч человек. В общем направили в Россию 11 тысяч северокорейских солдат, которых впоследствии перебросили только на одно направление – Курское.

Отмечается, что 4 июня 2025 года секретарь Совбеза России Сергей Шойгу встречался с Ким Чен Ыном. Вероятно, они обсуждали военное сотрудничество по боевым действиям в Украине.

Ранее сообщалось, что двое раненых северокорейских солдат попали в плен к украинским военным. Их доставили в Киев для допроса Службой безопасности Украины. Тогда, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне делают все возможное, чтобы предотвратить захват солдат КНДР в плен. В частности их добивают или бросают в штурмы с минимальной защитой.