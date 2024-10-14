Импульс, о котором мечтает Россия: что могут сделать войска КНДР в Украине

Россия стремится получить максимальные территориальные успехи на поле боя до февраля 2025 года, чтобы продемонстрировать свою мощь и склонить Украину к капитуляции. Поскольку именно тогда в Белый дом придет новый президент.

Войска КНДР в этом изрядно могут помочь. Если Северная Корея быстро направит 30 – 40 тысяч военнослужащих на фронт в Украину, то их бросят туда, где сейчас враг испытывает недостаток личного состава. Подробнее 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь.

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Почему КНДР выгодно отправить своих бойцов в Россию

Армия КНДР насчитывает более миллиона бойцов. Поэтому направить на российско-украинскую войну 30 – 40 тысяч военнослужащих, что является уровнем месячных потерь вражеского войска на поле боя, небольшая проблема.

Таким образом россияне могут компенсировать дефицит личного состава. Своим военным уже платят по 30 тысяч долларов, а северокорейских могут использовать бесплатно.

Северная Корея – это диктатура, у людей там нет никаких прав. Население – это арабский ресурс правящей партии. Копать какие-то траншеи, работать на заводе или вообще отправить умирать в Украину – это нет вообще никакой разницы,

– подчеркнул Самусь.

Соответственно КНДР действительно может направить своих военных в Россию, например, в обмен на ракетные технологии. Уже распространялась информация, что Москва помогает Пхеньяну строить первую атомную подводную лодку. Это серьезно усилит северокорейские боевые возможности.

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Что войска КНДР могут сделать в Украине

России не хватает личного состава. Власть не хочет проводить традиционную мобилизацию. Однако сами же россияне не предпочитают воевать за большие деньги. Поэтому Кремль ищет способ, который поможет быстро нарастить численность личного состава для бросания в мясные штурмы.

Враг стремится достичь максимальных территориальных успехов на фронте до февраля 2025 года. В этот момент в Белый дом придет новый президент, как раз тогда Россия захочет продемонстрировать "победы" в войне. Будто "мы оккупировали весь Донбасс и готовы к переговорам". То есть будут принуждать Украину к капитуляции.

В этом КНДР может сыграть ключевую роль. Если быстро передаст несколько десятков тысяч военнослужащих, подготовленных к пехотным штурмам, это станет импульсом, о котором мечтает Россия.

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Оккупанты могут бросить 30 – 40 тысяч северокорейских бойцов на Запорожское направление или сразу и на Торецкое, и на Купянское, и на Волчанское. Однако рациональнее выбрать первый вариант из-за языкового барьера и особенностей использования боевой техники.

"Целесообразно использовать в одном районе боевых действий с северокорейским командованием, которое будет подчинено высшему российскому. Поэтому, считаю, это очень и очень вероятно", – констатировал Михаил Самусь.