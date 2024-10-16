Не обязательно на штурмы: куда Россия может бросить 10 тысяч военных КНДР

Есть информация, что на Дальнем Востоке России уже готовят 10 тысяч солдат из Северной Кореи для войны против Украины. Есть разные варианты, куда они могут быть отправлены.

В частности, военные из КНДР могут быть отправлены в Крым, а группу войск обороны полуострова россияне перебросят, например, на Ореховское или на Времевское направление. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Так же они могут быть отправлены во временно оккупированный Крым и заменить там группу войск обороны Крыма, которая также составляет от 11 до 12 тысяч личного состава. Они их заменяют, а группу войск обороны Крыма отправляют, например, на Ореховское или на Времевское направление. Это вполне возможно", – предположил он.

Факторы, которые стоит учитывать

Александр Коваленко отметил, что если эти 10 тысяч северокорейских военных появятся, например, на Покровско-Кураховском направлении, будут участвовать в штурмовых действиях, то будут иметь серьезное влияние. Однако есть факторы, которые нужно учитывать. К примеру, если это будут штурмовые подразделения, то они также должны быть укомплектованы.

Это будут артиллерийские подразделения? Это будут подразделения из состава артиллерийских корпусов, которые есть у Северной Кореи? Тогда это будет на расстоянии влияние осуществляться. Но им надо будет перевозить артиллерию, потому что российской также не хватает. Хотя артиллерийская компонента у них одна из крупнейших сейчас по всем категориям российских оккупационных войск,

– сказал военный обозреватель.

Напомним, источники 24 Канала сообщили, что 10 тысяч военных из КНДР уже готовят на Дальнем Востоке страны-агрессора к переброске на приграничные территории возле Украины. Также их должны бросить для ротации российских сил, чтобы высвободить личный состав российской армии.

Ранее была информация, что Россия начала формировать новый батальон на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии России. В него войдут ориентировочно 3 тысяч человек. Сейчас северокорейских военных обеспечивают стрелковым вооружением и боеприпасами.