"Запад просто провтыкал": войска КНДР помогут Путину не только на поле боя

Россия начала активную подготовку северокорейских солдат к боевым действиям. Запад, игнорируя такую угрозу, допускает большую ошибку.

Углубленное сотрудничество России и КНДР является прежде всего проблемой для Украины. Но в долгосрочной перспективе – это большая угроза для всех мировых демократов. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко подробно объяснил 24 Каналу, как военные из КНДР повлияют на войну в Украине и можно ли остановить их появление на фронте.

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Запад игнорирует серьезную угрозу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что если военные КНДР действительно начнут участвовать в войне против Украины на стороне России, это станет угрожающим развитием событий. Заметим, что уже есть много разведданных, которые указывают, что солдат из Северной Кореи готовят в России.

Какие им еще нужны подтверждения? Чтобы Ким Чен Ын на Совбезе ООН сказал, что он отдал свои войска России "в аренду"? Или это Путин должен заявить? То, что заявляют европейцы, просто смешно. Но ситуация на самом деле очень серьезная. Запад просто все "провтыкал", как всегда оказался неготовым,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Непосредственное появление военных из КНДР в России все равно не заставило западных партнеров к решительному противодействию "империи зла". Даже несмотря на то, что Украина подписала немало двусторонних договоров по безопасности со странами-союзниками. Запад должен был бы абсолютно изменить свои подходы к войне, к поддержке Украины, понимая всю серьезность ситуации. Однако сейчас ничего подобного не происходит.

"К сожалению, это показывает, что демократии, несмотря на их правильный подход к жизни гражданина, к сожалению, оказались слабо приспособленными к защите жизни того гражданина и его благ", – объяснил Тимочко.

Мировые диктатуры, имея собственные интересы, все же смогли выстроить эффективный механизм взаимодействия. Говорится о России, КНДР, Иран и Китай, без разрешения которого Москва и Пхеньян не смогли бы настолько углубить военное сотрудничество.

Путин удачно использует военных из Северной Кореи

Уже и спутниковые данные свидетельствуют о том, что около 12 тысяч военных из КНДР передислоцируют в Россию. Так, по данным ЦПД, во Владивостоке уже развернут спецназ, численность которого – 1500 солдат.

Несмотря на языковой барьер и другие трудности, северокорейцы могут иметь довольно высокую мотивацию, воюя за Россию.

Если северокорейских солдат будут отправлять в Украину, или даже в Россию, то им для мотивации будут давать большие продуктовые пайки, возможности делать минимальные, а все же покупки, их будут наделять правами. То есть появится огромное окно возможностей. "Большому Ы" (Ким Чен Ыну – 24 Канал) не просто не придется заставлять военных и воевать, у него может возникнуть проблема со сдерживанием своих военных,

– отметил Тимочко.

Интересно! Кореевед Леонид Петров ранее рассказал 24 Каналу, что в КНДР довольно большая армия. Военных обучают к жизни в нечеловеческих условиях: без еды, воды, надлежащей медицины и других благ. Поэтому если Россия будет предоставлять северокорейским солдатам хоть что-то из этого, их мотивация действительно может серьезно возрасти. Однако следует понимать, что есть также большой риск побега северных корейцев.

Кроме того, важную роль в этой ситуации играет идеология. У северокорейских военных появится возможность показать миру свою мощь и реальную угрозу.

"Этим пытается воспользоваться и Путин. Он может стать большим модификатором многоходовок. Он покажет своему населению, что якобы заботится о нем, ведь отправляет вместо россиян воевать северокорейцев. Это и снимет напряжение в вопросе мобилизации, что сильно поднимет рейтинг Путина", – объяснил Тимочко.

Есть, однако сомнения, относительно того, сможет ли Россия разместить, обеспечить и отправить на фронт большое количество иностранного контингента. Ведь с этим у Кремля были проблемы задолго до того, как появилась возможность заставлять воевать на фронте не россиян. Также неизвестно, не сколлапсирует ли мобилизационная система КНДР, отправляя на войска десятки тысяч своих военных.

Можно ли остановить отправку войск КНДР в Россию

Конечно, для Украины это большая угроза. Сейчас говорится, что россияне готовят чуть более 10 тысяч северокорейских военных к войне в Украине. Однако не стоит считать, что эта цифра является несущественной. Это целая дивизия.

Вопрос, как их будут заводить в Украину. Или на корейской технике, или будут сажать на российскую, или это будет пехота, или комбинированные бригады. Вероятно, все же это будут полнокровные соединения. И это – очень серьезно. Их могут остановить разве массовые потери,

– подчеркнул Тимочко.

Если потери северокорейцев будут несоизмеримо большими, это для Ким Чен Ына может просто стать нерентабельным. Хотя стоит понимать, что потери должны превышать десятки тысяч в краткосрочной перспективе.

"В любом случае, должны понимать, что не привлекая северокорейцев, Путин провел бы мобилизацию. Путин все равно поставил бы ставку на оккупацию Украины – есть у него союзники или нет. Но все же я надеюсь, что европейские союзники, после волны ступора, начнут работать над усилением ВСУ", – добавил Тимочко.