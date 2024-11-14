Северокорейские солдаты воюют рядом с русскими в Курской области, – ISW

Россия привлекла на свою сторону военных Северной Кореи. В Институте изучения войны рассказали, что они уже воюют в Курской области.

Разведки Южной Кореи и США подтвердили, что северокорейские военные участвуют в боевых действиях на территории России, в частности в Курской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Россияне полагаются на бронетехнику из хранилищ, однако надолго ее не хватит, – ISW

Военные КНДР воюют в Курской области

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила об участии северокорейских военных в боевых действиях на территории России. Они прошли подготовку и постепенно разворачивались на поле боя в течение последних двух недель.

Подтверждение этого факта также поступило от разведки США. это подтвердил представитель Государственного департамента США Ведант Патель. Он пояснил, что более 10 тысяч северокорейских военных размещены на востоке России, и большинство из них переместились в Курскую область.

Разговоры о военных КНДР, которые выступают на стороне России продолжаются уже довольно долго.