Формируется новая "ось зла": будет ли Украина подавать в Международный суд на Ким Чен Ына

Северная Корея становится непосредственной участницей войны против Украины и помогает Владимиру Путину живой силой. Президент Владимир Зеленский заявил, что наше государство может подать запрос на арест лидера КНДР Ким Чен Ына в Международный уголовный суд.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил 24 Каналу, что это действительно можно сделать хотя бы для того, чтобы проверить реакцию других стран. Впрочем маловероятно, что мы увидим какой-то эффект.

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Нужна решительная реакция

Мир должен концентрировать больше внимания на том, что формируется современная "ось зла" в составе России, Северной Кореи и частично Ирана. Ведь Иран поддерживает страну-агрессора, но его антизападная позиция не настолько сильная, чтобы вступать с ней в союз.

Нашим партнерам надо говорить, что Россия и КНДР сближаются. Хотя напоминаю, что Россия как член Совета Безопасности ООН накладывала санкции на Северную Корею. А сейчас ситуация, что страна – постоянный член Совбеза – сама нарушает санкции, за которые когда-то голосовала,

– подчеркнул Иван Ус.

Поэтому даже психологически надо проталкивать идею о формировании "оси зла". Мир должен понять, что покоя не будет, если к лидерам этих стран не отнесутся как к преступникам или вообще не арестуют.

Мы видим, даже несмотря на то, что на Путина есть ордер Международного уголовного суда – это не означает, что Россия внесена в "черный" или хотя бы в "серый" список. Определенные соглашения с этой страной постоянно происходят,

– добавил Иван Ус.

К сожалению, мы в очередной раз вспоминаем славу бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который сказал, что Европе надо определяться – она стоит за деньги или за принципы. Потому что сейчас, даже несмотря на декларативные принципы, некоторые страны все равно хотят торговать с теми, кто их не то, что нарушает, а подрывает.