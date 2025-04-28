Подтвердил участие в войне против Украины: что на самом деле задумал Ким Чен Ын

Северная Корея официально признала, что ее войска участвуют в войне против Украины. Ранее союзники Путина отмалчивались относительно помощи российским оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что это в основном политическое решение, а не военное. Хотя нужно следить, не возрастет ли количество войск КНДР в России и что они там будут делать.

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Чего добивается Ким Чен Ын

По мнению Тимочко, до недавнего времени только диктатор Путин был убийцей, против которого даже возбуждали уголовные производства из-за военных преступлений. Теперь к его компании официально присоединится еще один персонаж – Ким Чен Ын.

Конечно, Беларусь и Иран также помогают России. Но никто из них не решился официально признать, что они поддерживают оккупантов. Северная Корея на это пошла. И, возможно, Ким Чен Ын также видит в этом свою выгоду. Понятно, что он готовит свои войска к возможной войне с Южной Кореей.

Таким образом Ким показывает, что готов брать ответственность за преступления. Итак, он демонстрирует, что готов нарушать различные международные правила. Таким образом Ким хочет заявить свои претензии на мировую геополитику. Также он надеется, что в случае войны с соседями Россия окажет им помощь или же примет участие в войне,

– сказал Тимочко.

Нельзя исключать вариант, что КНДР увеличит свой военный контингент в России. И есть вопрос, рискнут ли они применить своих оккупантов непосредственно на территории Украины.

Война России против Украины вышла на новый виток. Пока демократические страны шатаются и пробуют создать какой-то новый блок, диктатуры уже их опережают. Конечно, страны Запада значительно мощнее. Но Россия и КНДР демонстрируют, что готовы к агрессивным действиям и территориальным претензиям к своим соседям,

– отметил Тимочко.

Добавим, в Соединенных Штатах осудили прямое привлечение КНДР к войне против Украины. Там обеспокоены из-за таких действий Северной Кореи.