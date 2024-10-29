Большинству – до 20 лет: в Южной Корее обнародовали новые данные о военных КНДР в России

Военнослужащим, которых Северная Корея направила в Россию, в основном около 20 лет. Однако некоторые из них даже подростки.

Об этом сообщает Национальная разведслужба Южной Кореи.

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Что известно о солдатах КНДР, которых отправили в Россию

По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейские войска в России в основном состоят из молодых людей в возрасте до 20 лет, а некоторые из них находятся в подростковом возрасте.

Их боевые возможности не следует недооценивать, поскольку они уже прошли базовую боевую подготовку как "штурмовой корпус". Боевые возможности солдат, которые не сталкивались с особенностями современной войны, например, российско-украинской, могут быть неизвестными,

– говорится в сообщении.

В южнокорейской разведке отметили, что, это первый случай, когда военные КНДР были развернуты за рубежом для ведения боевых действий, и это позволяет понять их возможности.

"Мы рассмотрим все меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, и будем консультироваться с украинской стороной", – отметили там.