Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника: в ЦПД показали снимки

С каждым днем появляется все больше подтверждений втягивания Северной Кореи в войну на стороне России. Так, появились спутниковые снимки переброски войск КНДР.

Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Смотрите также Тысячи солдат КНДР на стороне России: для чего они Путину и могут ли прорвать фронт

Войска КНДР движутся в Россию

Передвижение войск КНДР в Россию фиксируется со спутника. До 12 тысяч военных, во Владивостоке уже развернут спецназ в численности 1500 воинов,

– указывает Коваленко.

Глава ЦПД добавил, что разведка Южной Кореи, как и украинская, следит за всем и все знает.

Перемещение войск КНДР в Россию / фото Yonhap News

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что 7 кораблей Тихоокеанского флота России доставили примерно 1500 северокорейских спецназовцев из Чхонджина, Хамхина и Мусудана во Владивосток. Сделали это в течение 8 – 13 октября. В то же время ожидается, что вскоре КНДР отправит в Россию вторую партию военных.

Также недавно в сети показали, как северокорейских солдат экипируют в российскую форму на Сергиевском полигоне в России.