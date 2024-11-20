Глобальные угрозы от вступления КНДР в войну: возможности ее армии и последствия союза с Россией

В октябре 2024 года КНДР в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией отправила свой контингент в страну-террорист, и уже 5 ноября состоялись первые боевые столкновения Сил обороны с северокорейскими войсками на территории Курской области России.

Сотрудничество России и КНДР вызывает беспокойство в мире и горячие дискуссии о том, как НАТО должно было бы отреагировать на это. Например, в США ведутся разговоры об ударе по войскам КНДР, если те попадут на территорию Украины.

Сейчас речь идет о привлечении Россией 10 – 12 тысяч северокорейских военных, из которых формируют "бурятские" батальоны и в перспективе должны привлечь для боев в Курской области. По меньшей мере это позволит высвободить россиянам некоторый контингент оттуда и отправить на направления на территории Украины. Но нет гарантий, что Пхеньян не предоставит Москве еще несколько десятков своих бойцов.

Каковы возможности армии КНДР, какие угрозы несет сотрудничество Путина и Ким Чен Ына и как реагирует мир – читайте в материале 24 Канала.

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Солдаты из КНДР только на Курщине?

Еще в октябре, как только информационное пространство начало пестрить новостями о том, что Северная Корея направляет свои войска в Россию, оккупанты максимально пытались спекулировать на этой теме – настолько, что на одной из захваченных позиций на терриконе вблизи села Цукурино Донецкой области россияне вывесили свой и северокорейский флаги. Однако военных КНДР, на сколько известно, там не было.

Сейчас Москва ориентирована на то, чтобы привлечь контингент, предоставленный Ким Чен Ыном для того, чтобы восстановить контроль над Курской областью России. Хотя и Кремль делает вид, что "все под контролем" и что ВСУ в Курской области – не проблема, но все же это пощечина российскому диктатору. Именно поэтому Кремль ищет ресурсы для того, чтобы одновременно восстановить контроль над собственными потерянными территориями и продолжать наступательные действия на территории Украины. Объявление мобилизации Кремлю не подходит, учитывая то, как подобная идея была воспринята россиянами в сентябре 2022 года и вызвала массовые выезды за границу.

Однако такой ход Москвы сейчас можно считать экспериментом, поскольку первоочередное привлечение войск третьей страны в российско-украинской войне происходит на международно признанной территории России. То есть Кремль может апеллировать к тому, что КНДР, как партнер и союзник, помогает России в восстановлении контроля над собственной территорией.

Все теперь зависит от западных партнеров. Если реакция остановится на уровне беспокойства, осуждения, обеспокоенности и призыва Путину остановиться, то с высокой вероятностью этот контингент позже сможет пополнять российские подразделения на Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Запорожье или Херсонщине.

Как войска КНДР стали выходом для россиян

Россияне превосходят украинцев по количеству живой силы – это факт. Однако каждая операция вражеских войск сопровождается огромными потерями личного состава, основу для пополнения которых составляют сейчас контрактники из бедных слоев населения и осужденных лиц. Курская операция ВСУ вызвала нехватку подготовленного контингента для участия в боевых действиях.

Казалось бы, выходом должна быть еще одна объявленная волна мобилизации. Однако Кремль осознает то, какие это будет иметь последствия, ведь сейчас россияне едва ли не самую большую ставку в информационно-психологических спецоперациях делают именно на тему мобилизации, и таким образом пытаются осуществлять деструктивные воздействия на украинское общество. Это сыграет против намерений Кремля. Среди россиян поддержка войны высока, пока не идет речь о непосредственном участии в ней.

Привлечение солдат из Северной Кореи становится альтернативным вариантом – можно обойтись без новой волны мобилизации, а сроки подготовки новых бойцов для отправки на передовую в разы сокращены, ведь КНДР предоставляет не гражданских, а кадровых военных, которым не надо проходить базовую военную подготовку.

Уже 20 октября стало известно, что солдат КНДР под видом бурятов отправили в зону ответственности российской 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады в районе села Мартыновка Курской области. Не исключено, что именно там и произошли столкновения, о которых стало известно 5 ноября.

Позже столкновения подтвердил и Президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что среди солдат КНДР есть погибшие. Известно, что в Курской области россияне сосредоточили до 50 000 военных – своих и тех, что предоставил режим Ким Чен Ына.

"Самые благонадежные" подразделения Ким Чен Ына в России

Самыми новыми подразделениями Корейской народной армии являются дивизии легкой пехоты. Подобное направление в КНДР начали развивать с 2003 года после наблюдения за американскими войсками в Ираке и Афганистане. Каждая такая дивизия состоит из 7 000 человек. Доктрина Сил спецопераций Корейской народной армии подчеркивает скорость передвижения и внезапность нападения для выполнения миссии.

Личный состав ССО КНА присутствует во всех эшелонах армии – от бригад до дивизий. Подразделения легкой пехоты, снайперов и разведки, а также

военно-воздушные и военно-морские подразделения ССО присутствуют во многих пехотных дивизиях и передовых корпусах. Различные подразделения ССО насчитывают более 200 000 военнослужащих, объединенных в бригады численностью от 3 000 до 5 000 человек, а также отдельные полки и батальоны различной численности. Подготовке таких подразделений в КНА уделяется особое внимание.

Доктрина относительно городских боев в КНДР похожа на российскую. В обычных условиях такие бои требуют точных ударов с целью предотвращения разрушений гражданской инфраструктуры и избежания жертв среди населения. В КНА этот подход вражеской армии является средством для использования с целью сохранения собственных войск. Проще говоря – это позволяет использовать гражданские здания и жителей как прикрытие. Кроме того, армейские подразделения обучены тактике непосредственного пребывания как можно ближе к противнику, чтобы избежать прицельного огня.



Военные КНДР / Фото Getty Images

Но важно также обратить внимание и на особую структуру в корейской армии – роту безопасности. Каждое подразделение, начиная с самых маленьких формирований, имеет как минимум одного политического офицера в своем составе, который не подчинен командиру. Основной зоной ответственности такого офицера является благонадежность военнослужащих – они за тем, чтобы солдаты подразделения продолжали поддерживать семью Кимов и действующий режим, проводят расследования против тех, кого подозревают в неподобающих высказываниях о стране или ее руководстве и имеют полномочия задерживать таких бойцов, если они "провинились".

В условиях боев политические офицеры должны согласовывать все планы командиров – без их согласия никакие операции или маневры проводить невозможно. Политические офицеры в ротах тем временем следят, чтобы бойцы должным образом выполняли свои задачи, иначе они имеют право расстрелять их.

С высокой вероятностью можно сказать, что КНДР направила в Россию "благонадежные" подразделения с политическими офицерами, чтобы они показали себя наилучшим образом и не опозорили Ким Чен Ына. Этот факт может свидетельствовать о том, что северокорейские военные будут менее склонны к сдаче в плен. Хотя по прибытии на позиции, вероятно, они являются наиболее уязвимыми, учитывая необходимость адаптации к реальным боевым условиям в чужой стране, что могут использовать украинские спецслужбы для призывов сдаваться в плен.

Однако что бы ни произошло, Москва и Пхеньян будут оценивать свое военное сотрудничество наилучшим образом. Главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу отметил, что никто не сможет ни в России, ни в КНДР сказать, что сотрудничество неэффективно.

Если кто-то его признает неэффективным в Кремле, то тогда полетят головы. А если кто-то неэффективно признает в КНДР, ну их расстреляют из зенитных орудий. Поэтому я уверен, что во всех отчетах работа названа максимально эффективной,

– говорит Катков.



Путин и Ким Чен Ын во время визита российского диктатора в Пхеньян в июне 2024 года / Фото росСМИ

Повлияют на войну? Каковы возможности армии КНДР

На примере с флагом КНДР возле Цукурино можно сказать наверняка, что российская государственная пропаганда будет максимально преувеличивать эффективность северокорейского контингента. Более того, и КНДР будет прилагать все усилия для того, чтобы проявить себя как можно лучше, поскольку это взаимовыгодная вещь.

Но вот российские военные в основном смеются над привлечением войск КНДР, потому что признают факт, который очевиден – сейчас в мире самыми опытными армиями являются украинская и российская, поэтому что может дать России КНДР? Разве что пушечное мясо, которое оккупантам тоже нужно.

Однако все же нельзя недооценивать КНДР в долгосрочной перспективе, ведь эта страна полностью милитаризована и абсолютно все ресурсы направляет на армию. 10 000 военных КНДР не сломают ход войны, но если Ким Чен Ын отправит еще несколько десятков тысяч солдат? А техника? А боеприпасы?

Главный редактор Defence Express Олег Катков в комментарии 24 Каналу отметил, что Россия давно получает от КНДР артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты. Хотя ракеты KN-23 проявили себя не слишком эффективно, и все же учитывая количество использованных ракет, нельзя говорить, что они не наносят вреда. Это касается и артиллерийских боеприпасов.

Так, известно о том, что они (артиллерийские снаряд из КНДР – 24 Канал) имеют низкое качество, о том, что они с браком, у них разная нарезка пороха. Россиянам сложно куда-нибудь попасть этими снарядами, но их такое количество... Они традиционно меняют точность количеством,

– отмечает Катков.

Также эксперт отмечает, что Пхеньян может помогать россиянам и в других сферах. Конечно, авиацию Москве не предоставят, потому что в КНДР ее нет. То же касается военных кораблей, однако у режима Ким Чен Ына есть немало артиллерийских установок и бронетехники.

В КНДР есть артиллерийские системы как таковые и есть неподтвержденная информация, что уже и это передается. В России есть нехватка пехотных пулеметов для создания пехотных подразделений и вот она начала получать их из КНДР. Скорее всего России сейчас нужно абсолютно все. Я не буду удивлен, если в ход пойдет и северокорейская бронетехника,

– говорит Катков.

Важно! 16 ноября издание Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке сообщило, что КНДР передала россиянам 50 самоходных артиллерийских установок Koksan, которые были замечены в Красноярске и 20 обновленных реактивных систем залпового огня, которые, по заявленным Пхеньяном данным, способны запускать обычные и управляемые ракеты.



Гаубицы из КНДР, вероятно, в российском Красноярске в ноябре 2024 года / Фото из сети

Откуда у КНДР оружие и как оно будет помогать России

Еще с первых дней полномасштабного вторжения россияне начали беспощадно использовать артиллерию, применяя десятки тысяч боеприпасов ежедневно. Конечно, что цифра постоянно уменьшалась, однако до сих пор держится на достаточно высоком уровне. Однако удары Украины по военным заводам и складам боеприпасов и сам факт того, что полномасштабная война продолжается уже почти 3 года, обусловили критическую нехватку артиллерии у страны-террориста.

И спасением для оккупантов стала КНДР, которая имеет немало собственных запасов и возможности изготавливать новые. И возникает вопрос – откуда у международно изолированной подсанкционной страны есть возможности изготавливать оружие. Дело в том, что КНДР в свое время была проектом СССР и получала полную поддержку оттуда. Позже вся экономика Пхеньяна стала зависимой от Китая, но все имеющиеся ресурсы династия Кимов направляла на милитаризацию в ожидании новой войны на Корейском полуострове. Как СССР в свое время постоянно работал на милитаризацию в ожидании войны, так это делает и ее проект. И эта милитаризация имеет свою цену.

Если тоталитарная страна хочет иметь много вооружения, то люди время от времени начинают есть траву. Диктаторский режим хочет много оружия? Это означает, что кто-то не ест,

– объясняет главный редактор Defence Express Олег Катков.

Однако и в этих условиях КНДР предоставляет боеприпасы калибром 152 миллиметра россиянам из своих запасов и готова усилить производство новых снарядов.

Что КНДР получит взамен?

Ошибочно считать, что Ким Чен Ын решил фактически продать своих людей россиянам только из-за своей любви к Москве – конечно же, Пхеньян рассчитывает получить что-то взамен. Вопрос только – что именно. Вооружения в КНДР немало, поэтому эксперты предполагают, что речь идет о ядерных технологиях. Более того, и ГУР МО считает, что Пхеньян рассчитывает на сотрудничество в сфере ядерного вооружения.

Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала отметил, что последствия союза России и КНДР мир может ощущать еще столетие, ведь неизвестно точно, какими будут последствия этого сотрудничества. Сам же эксперт предполагает – КНДР хочет получить технологии создания тактического ядерного оружия и минитюризации ядерных боеприпасов, чтобы начинять ими артиллерийские снаряды.

Вполне возможно, и это уже мое предположение, что речь идет о предоставлении КНДР технологии по созданию ядерных артиллерийских боеприпасов калибра 152, 170 миллиметров под артиллерийские системы, которые есть на вооружении Северной Кореи,

– подчеркнул Катков.

Армия КНДР имеет большое количество артиллерийских систем, и добавление к ним ядерных боеприпасов, – это, по его мнению, катастрофа для Южной Кореи, ведь 170-миллиметровая гаубица имеет дальность стрельбы активно-реактивным снарядом 60 километров. Это означает, что она может попадать ядерными боеприпасами по Сеулу, не очень приближаясь к переднему краю демилитаризованной зоны.

Кроме того, КНДР, которая известна сотрудничеством с террористическими организациями, может продавать такие боеприпасы им, что, по мнению эксперта, угрожает не отдельным странам, а фактически всему миру, ведь такие боеприпасы могут взорваться в любом городе мира, если КНДР сможет изготовить их и начать продажу.

Угрозы для Южной Кореи

Стоит признать одно – сейчас в мире есть две наиболее боеспособные и опытные армии. Речь идет об украинской и российской, поскольку многие армии могут только представлять войну дронов и новых технологий, а сейчас она является реальностью. И так или иначе, солдаты КНДР могут также перенять этот опыт ведения войны и усилить свои позиции. В таком случае неизбежная война грозит Южной Корее. А если и в самом деле КНДР интегрирует ядерное оружие в артиллерийские боеприпасы – для Сеула это станет катастрофой.

Но именно сейчас КНДР не готова к войне на Корейском полуострове. Об этом свидетельствует и тот факт, что Пхеньян решил взорвать основные пути возле демилитаризованной зоны и мосты – Ким Чен Ын боится, что сейчас является уязвимым для войск Южной Кореи.

К счастью, Южная Корея осознает те риски, которые ей несет сотрудничество России и КНДР. И до президентских выборов в США Сеул не только был на постоянном контакте с Киевом, но, как пишет западная пресса, размышлял над отправкой ограниченного контингента собственных войск в Украину для консультации украинских коллег и помощи с переводом на допросах пленных солдат из КНДР. Также Южная Корея была настроена снять ограничения на военную помощь Украине в виде летального вооружения и речь прежде всего идет об артиллерийских боеприпасах, хотя такая идея сталкивается с сопротивлением тамошней оппозиции, которой не нравится перспектива эскалации.

Очевидно, что администрация президента Юна настроена на всестороннюю помощь Украине, только им необходимо решить проблемы с оппозицией, которая контролирует парламент и может сделать много нехороших вещей. Для Южной Кореи вопиющим является факт не самого участия северокорейцев в войне в Украине, а то, что будет получать КНДР в качестве возмездия,

– объясняет президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.



Юн Сок Йоль и Владимир Зеленский в Киеве в июле 2023 года / Фото Офиса Президента Украины

14 ноября издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что победа Дональда Трампа на выборах президента США заставила Сеул подождать с решением о предоставлении оружия Украине, поскольку еще пока непонятно, какой будет политика нового главы Белого дома относительно войны в Украине, учитывая его резкие заявления и на то, что во время прошлой каденции он проводил прямые переговоры с Ким Чен Ыном. Кроме того, важным является то, что США являются союзником Южной Кореи и Сеулу фактически сейчас нужно убедиться, или Вашингтон и в дальнейшем будет поддерживать Южную Корею, потому что если нет, то вероятность военной помощи Украине может стать меньше – Сеулу необходимо будет заботиться об укреплении собственных сил на фоне угроз со стороны КНДР в перспективе.

Китай за или против?

Во всей этой авантюре Москвы и Пхеньяна интересен Китай. Как мы уже упоминали, КНДР полностью зависима от китайских денег, поэтому маловероятно, что Ким Чен Ын мог решить предоставлять войска россиянам, если бы Пекин был абсолютно против такого шага.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что КНДР больше экономически зависима от Китая, но не политически, о чем свидетельствует и тот факт, что в свое время Дональд Трамп на посту президента США проводил прямые переговоры с Ким Чен Ыном, а не пытался уладить вопрос через Пекин.

Сейчас формируется интересный "геополитический треугольник" из России, КНДР и Китая, в котором Пекин не в восторге от идеи полной вовлеченности Пхеньяна в войну, но имеет свои выгоды от нынешней ситуации. В то же время Ким Чен Ын увеличивает свою независимость от Китая, больше склоняясь к России.

Сейчас Китай будет скорее всего работать на ограничение этого эксперимента по использованию северокорейских войск против Украины. Ну если уж есть определенный военный контингент, то пусть тогда потренируются и попугают Запад. Это, кстати, китайцам выгодно, попугать Запад. Но не более, чтобы не было эскалации. Китай опасается, что потом Россия будет активно помогать Северной Корее, а, возможно, и уже сейчас помогает. И если после участия в войне против Украины у Северной Кореи появится аппетит к агрессивным действиям и на Корейском полуострове, это уже будет проблемой и для Китая,

– отмечает Фесенко.

По словам эксперта, Пекин непублично пытаться повлиять на Россию и КНДР, потому что перспектива войны на Корейском полуострове может серьезно ударить по торговле, которая является важной для Китая, ведь боевые действия в регионе однозначно будут иметь влияние на это. В Пекине обеспокоены тем, что оказывая помощь Москве, Пхеньян впоследствии может требовать такой же поддержки для себя в войне против Южной Кореи, которую поддерживают США.

Фесенко прогнозирует, что Китай будет пытаться убедить КНДР не увеличивать свой военный контингент в России. Вопрос только в том, прислушаются ли к этому Москва и Пхеньян.



Встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина в Пекине в 2018 году / Фото Getty Images

В то же время президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов в эфире 24 Канала заявил, что Китаю выгодно сотрудничество КНДР и России, и не в последнюю очередь на это указывает то, что такой союз без согласования Пекина был бы невозможен.

Китай стоит за этим процессом, он верифицировал восстановление системы коллективной безопасности между Россией и КНДР. Доказательством этого является, в частности, темпы, количество и объемы переговоров между Москвой и Китаем и им и Северной Кореей, а также ими всеми между собой,

– объясняет Харитонов.

Эксперт напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники признали Китай ключевым фактором войны в Украине. От военного сотрудничества России и Северной Кореи только плюсы для Китая, по его мнению, ведь с одной стороны ему больше не нужно своими силами удерживать Северную Корею. В общем 98,3% внешней торговли КНДР приходится на Китай, и именно он разрабатывает северокорейское современное оружие. Однако Пекин боялся продавать Пхеньяну напрямую эти технологии, потому что бы это разрушало остатки санкционного режима ООН.

Теперь маски сорваны, и у Китая есть полностью подконтрольная Россия, которая это делает за него. Фактически КНДР разблокируется как мощное военно-промышленное государство,

– подчеркнул Харитонов.

Кроме того, президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" отмечает, что лидер Китая Си Цзиньпин может использовать факт вовлечения КНДР в войну и угрозы противостояния на Корейском полуострове как элемент шантажа западных партнеров, мол, если завершить войну в Украине сейчас, то Пекин может снизить градус напряжения между Северной и Южной Кореями.

Украина против двух ядерных стран: где реакция Запада

С 24 февраля 2022 года Украина противостоит огромному нашествию со стороны ядерного государства. Поэтому часто партнеры довольно сдержанные в своей помощи, потому что боятся ядерных угроз из Москвы. Поэтому и вопрос ударов по территории России западным оружием уже более полугода обсуждают во властных кабинетах Европы и США.

В ноябре 2024 года председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр на Пражском оборонном саммите заявил, что именно наличие ядерного оружия в России и сдержало Альянс от привлечения собственного военного контингента.

Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие,

– заявил Бауэр.

Отныне Украина воюет сразу против двух ядерных государств, однако этот факт до сих пор не получил должной реакции. Кто-то в очередной раз призывает Россию "прекратить эскалацию", кто-то "обеспокоен", но реального ответа на вмешательство войск третьей страны нет. Хотя многие эксперты указывают на то, что происходят непубличные разговоры в дипломатических кругах по этой ситуации.

И это показательная ситуация, поскольку в свое время мир не ответил на то, что Иран начал предоставлять дроны России. Именно этими дронами сейчас каждую ночь терроризируют украинцев.