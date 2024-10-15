В США высказались о возможном участии войск КНДР в войне против Украины

Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, пишет Reuters.

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По его словам, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

И этот шаг станет свидетельствами того, что Россия вышла на новый уровень отчаяния, ведь страна-агрессор продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.

Что известно о сотрудничестве России с КНДР