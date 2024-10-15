В США высказались о возможном участии войск КНДР в войне против Украины
Источник:Reuters
Соединенные Штаты заявили, что обеспокоены сообщениями о возможном участии северокорейских военных в полномасштабном вторжении в Украину на стороне России.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, пишет Reuters.
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По его словам, если информация об участии войск КНДР в Украине подтвердится, это будет означать "значительное усиление" оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.
И этот шаг станет свидетельствами того, что Россия вышла на новый уровень отчаяния, ведь страна-агрессор продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины.
Накануне президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.
Что известно о сотрудничестве России с КНДР
- Президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в переброске личного состава в Россию, заявив со ссылкой на разведку о "фактическом участии Северной Кореи в войне" в Украине.
- Ранее появилась информация, что несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России и, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта.
- Более того, в Украине уже воюют солдаты из КНДР.