Это хороший знак, – Подоляк о дискуссии насчет войск НАТО в Украине

На Западе звучат предположения о возможности привлечения войск некоторых стран НАТО в войне России против Украины, но консенсуса нет. Это – замечательная дискуссия, которая может дать Украине важные "бонусы".

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что реакция Путина и его угрозы ядерным оружием были абсолютно ожидаемыми. На них вообще не нужно обращать внимание, ведь это не имеет смысла.

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Это – нужная для Украины дискуссия

Как отметил Подоляк, Кремль считает, что демократии сейчас находятся в таком же полунапуганном состоянии, как до полномасштабной войны России против Украины. Нет, они совсем по-другому реагируют на заявления и действия того же Путина и других его представителей.

Конечно, сейчас будут эмоциональные заявления, что, мол, мы никого не будем отправлять. Но факт, что некоторые европейские лидеры начинают об этом говорить, что возникает дискуссия... Это – хороший признак. И это свидетельствует о понимании рисков, которые сегодня генерирует война,

– сказал Подоляк.

Это уже новый уровень дискуссии. Соответственно вопрос с предыдущего уровня должны автоматически положительно решаться. К примеру, речь идет о предоставлении Украине большего количества оружия – дальнобойных ракет, артиллерийских боеприпасов и тому подобное.

Интервью с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком смотрите в 21:00 29 февраля на ютубе 24 Канала

Украине важно, чтобы был консенсус среди западных элит по ряду вопросов. Прежде всего Россия должна обязательно проиграть в войне; Украина должна получить гораздо больше оружия, чем раньше; нужны любые инструменты, которые помогут повлиять на нынешнюю ситуацию на фронте.

Потому что это война определяющего плана. Не за территорию. Это – определяющая война о том, какими будут правила в Европе завтра-послезавтра. Если Россия не проиграет, то эскалации будет гораздо больше, чем можно себе представить. Постоянные политические убийства, терроризм, захват или вмешательство в другие территории. В частности в страны Балтии; через Черноморскую акваторию; в южном направлении,

– подчеркнул Подоляк.

Будут ли войска НАТО в Украине: коротко